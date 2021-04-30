Де Йонг — о поражении от «Гранады»: «Они дважды ударили — дважды забили»

Полузащитник «Барселоны» прокомментировал домашнее поражение от «Гранады» (1:2) в матче 33-го тура Примеры.

Мы очень расстроены сейчас. Это нормально, и завтра ничего не изменится. Но после мы должны подняться на ноги и продолжить биться до конца. Нужно продолжать работать.

Мы хорошо играли в первом тайме, а во второй половине встречи пытались продолжить создавать опасность у их ворот, но это было сложно. «Гранада» очень хорошо оборонялась и забила два гола, дважды ударив [в створ].