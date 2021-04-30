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Де Йонг — о поражении от «Гранады»: «Они дважды ударили — дважды забили»

30 апреля 2021, 07:38
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал домашнее поражение от «Гранады» (1:2) в матче 33-го тура Примеры.

Мы очень расстроены сейчас. Это нормально, и завтра ничего не изменится. Но после мы должны подняться на ноги и продолжить биться до конца. Нужно продолжать работать.

Мы хорошо играли в первом тайме, а во второй половине встречи пытались продолжить создавать опасность у их ворот, но это было сложно. «Гранада» очень хорошо оборонялась и забила два гола, дважды ударив [в створ].

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Все комментарии
112910415
112910415
30 апреля в 11:05
это вы правильно расстроены !
Incredulous
Incredulous ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
30 апреля в 09:37
Это да, но у Барселоны впереди игра с Атлетико, в которой любой из трёх результатов может быть Барселоне не выгоден. То есть если в случае с Реалом и Атлетико всё зависит только от них, то в случае с Барселоной, всё теперь зависит от их соперников, даже если Барса сможет выиграть все пять игр.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Incredulous (раскрыть)
30 апреля в 09:07
Скорее у Барселоны , там график по легче
ЮЗИК
ЮЗИК
30 апреля в 09:05
Кто вам виноват
Igo0rek
Igo0rek
30 апреля в 08:38
Лучше дважды ударить по воротам и забить, чем сто раз ударить и не забить. Кто реализовал свои моменты, тот и победил. Смысл говорить о том, что мы могли забить больше? Что ж не забили то? Такие оправдания, всегда смехотворны.
Incredulous
Incredulous
30 апреля в 08:08
Если сейчас сравнить состояние и игровую форму первых четырёх команд ЛаЛиги, то больше всего шансов на чемпионство у Севильи.
Ванечка
Ванечка
30 апреля в 07:51
Это называется про.... чемпионство....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 апреля в 07:40
Иногда так бывает...
ДСА
ДСА
30 апреля в 07:40
Вот так чемпионами и не становятся.
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