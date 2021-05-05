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Погба: «Месси или Роналду? Для меня нет лучшего, это две легенды»

05 мая 2021, 00:01

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил на вопрос болельщика, кто является лучшим футболистом – Лионель Месси или Криштиану Роналду.

Это хороший, но хитрый вопрос, так как для меня нет лучшего. Два разных игрока. Это два игрока, которые оба приносят радость своей игрой.

У любого человека будет свое мнение о них, это две легенды. Я бы просто сказал, что это две легенды, и ни один из них не лучше другого. Просто два человека, которые доставляют нам, футболистам или любителям футбола, радость своей игрой.

Также недавно Погба назвал своего кумира.

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Все комментарии
112910415
112910415
05 мая в 07:38
хороший ответ, браво !
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
05 мая в 05:54
Не определился куда пойдет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 мая в 00:43
Полностью с ним согласен!
stanichnik
stanichnik
05 мая в 00:05
Мнение с которым согласны миллионы болельщиков
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