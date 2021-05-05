Погба: «Месси или Роналду? Для меня нет лучшего, это две легенды»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил на вопрос болельщика, кто является лучшим футболистом – Лионель Месси или Криштиану Роналду.
Это хороший, но хитрый вопрос, так как для меня нет лучшего. Два разных игрока. Это два игрока, которые оба приносят радость своей игрой.
У любого человека будет свое мнение о них, это две легенды. Я бы просто сказал, что это две легенды, и ни один из них не лучше другого. Просто два человека, которые доставляют нам, футболистам или любителям футбола, радость своей игрой.
Также недавно Погба назвал своего кумира.