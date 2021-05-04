Капелло — о Моуриньо в «Роме»: «Для побед мало подписать великого тренера»

Знаменитый итальянский тренер прокомментировал известие о том, что в сезоне-2021/2022 наставником «Ромы» станет .

Для побед недостаточно подписать великого тренера. Вам также нужны игроки.

Он очень престижный и опытный тренер. И, прежде всего, он тренер, который хорошо знает Италию. Значит, все гораздо проще. «Рома» — трудный вызов, но Моуриньо превозносит себя в трудностях. Я надеюсь вместе с болельщиками «Ромы», что Жозе будет работать так же хорошо, как и в «Интере».