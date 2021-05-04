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Капелло — о Моуриньо в «Роме»: «Для побед мало подписать великого тренера»

04 мая 2021, 19:51

Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал известие о том, что в сезоне-2021/2022 наставником «Ромы» станет Жозе Моуриньо.

Для побед недостаточно подписать великого тренера. Вам также нужны игроки.

Он очень престижный и опытный тренер. И, прежде всего, он тренер, который хорошо знает Италию. Значит, все гораздо проще. «Рома» — трудный вызов, но Моуриньо превозносит себя в трудностях. Я надеюсь вместе с болельщиками «Ромы», что Жозе будет работать так же хорошо, как и в «Интере».

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Ислам0926
Ислам0926
04 мая в 22:10
Без конспектов Бердыева Моуриньо полный ноль
Ozabot
Ozabot
04 мая в 21:53
Если он имея довольно сильный состав ТТХ и возможно самых быстрых атакующих АПЛ, прятался в своей штрафной, то что будет с весьма средним составом «Ромы»? Контроль мяча ради контроля мяча?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 мая в 21:27
Будут болтаться в пятёрке!
Остапчук 67
Остапчук 67
04 мая в 21:22
Он что, великий тренер?
Leha-ha50
Leha-ha50
04 мая в 21:02
Капелло прав, ревизия в команде необходима. Команду колбасит уже не первый сезон. Могут у любого выиграть и любому по полной влететь. Джеко один уже не может давать результат , нужны хорошие помощники, а иначе и Жозе не поможет. Посмотрим , чем руководство порадует в летнее ТО.
Интересно будет посмотреть , как измениться Рома при Моуриньо и изменится ли вообще???
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
04 мая в 20:34
«Тоттенхэм» — окончательная точка в карьере Моуринью как топ-тренера. Осенью 2019 он приходил в лондонский клуб со словами о том, что он переосмыслил роль тренера, изменился и готов подстраиваться под быстро меняющийся футбольный мир. Что ж, это оказалось неправдой. Жозе одержал несколько крутых побед на старте и многие даже заговорили о том, что Маур по-прежнему в полном порядке, но совсем скоро футбол «Тоттенхэма» скатился на бесконечные несуразные выбивания мяча на Сона с Кейном, а сам тренер начал конфликтовать с игроками своей же команды. Классика.

«Тот же тренер, разные игроки», — сказал Жозе после недавней ничьей с «Ньюкаслом», объясняя ужасную игру в обороне, то, что было совсем несвойственно его командам 10 лет назад. Очевидно, что методы Моуринью больше не работают. Предыдущие поколения игроков после публичной критики от Жозе заводились и пытались доказать коучу, что он не прав. Нынешнее поколение такой подход не приемлет — пример с Деле Алли самая яркая тому иллюстрация. Игроки больше не чувствуют в Моуринью ментора и авторитета, которого беспрекословно нужно слушать. Жозе определенно потерял раздевалку. Так же, как в предыдущих местах работы — в «Реале», «МЮ» и «Челси». Плюс ко всему Моуринью утратил свой скилл прокачки футболистов. Жозе не разглядел в «Челси» таланты Де Брейне и Салаха, Шоу — в «МЮ», Алли — в «Тоттенхэме». И это лишь самые яркие примеры.

И все это Жозе можно было бы простить, если бы он крыл издержки своим козырем — трофеями. Но в «Тоттенхэме» за полтора года работы он не выиграл ничего. Впереди у «шпор» финал Кубка лиги, но никто не воспринимает этот турнир всерьез. Игроки могут мириться с публичной критикой, руководство — с причудами на трансферном рынке, болельщики — с экстравагантным поведением. Но все перестают закрывать глаза на эти вещи, если Жозе не делает того, ради чего его звали — не берет титулы.

Современные тенденции развития футбола пережевали и выплюнули Моуринью — он больше не соответствует критериям топ-тренера. С ним остались его харизма, склочный характер и огромное ЧСВ.
Рома станет очередным Тоттенхэмом для Маура , вот и вся игра, чисто зарплата и очередной клуб ставший экспериментом для своих не сбывшихся амбиций !!! Время покажет что ещё осталось от старого уже как тренера Маура !!! Рома потеряет время и огромные деньги 💰, за свою ошибку !!! Всем Добра !!!
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
04 мая в 20:30
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 мая в 20:29
Это понятно, а что теперь с логотипом делать?
112910415
112910415
04 мая в 20:13
похоже, это он про Сашу Кокорина ?!
DXTK
DXTK
04 мая в 20:04, ред.
Дон Фабио последний тренер кто приводил Рому к скудетто........... но когда Моуриньо брал Интер, до этого сине-черные уже штамповали титулы с Манчини. а тут Рома в ее нынешнем состоянии больше похожа на Тоттенхэм если не еще хуже.......

АПЛ он тоже знал и что.......сколько кубков моуриньо возмет с ромой? в шпорах без трофеев остался, и сколько времени проработает тут, в ттх хватило от силы на 1.5 года.......
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 мая в 19:59
Вот полностью поддерживаю...
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