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Кроос: «„Реал“ в матче с „Челси“ отдаст все силы без остатка»

04 мая 2021, 21:51
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Тони Кроос порассуждал о предстоящем ответном матче с «Челси» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился вничью — 1:1.

Нет сомнений в том, что мы будем предельно мотивированы и отдадим все силы без остатка. Это наша задача. Так работает футбол. Все решает то, какой уровень мы покажем на поле.

Нам надо создавать больше моментов, чем в первом матче. Верю, что мы способны на это.

Мы знаем, на что способен Азар. Жаль, он не мог это показывать последние несколько месяцев. Сейчас его физическая форма гораздо лучше. Это значит, что он может снова играть на своем уровне. Такой футболист нужен в подобных матчах. Он может быть опасен для любой защиты.

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realmadrid92
realmadrid92
05 мая в 00:35
Удачи и победы Реалу! Хала Мадрид!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 мая в 22:38
Не верю в Реал,верю в Челси
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