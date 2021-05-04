Отец Гвардиолы: «Победа над „Реалом“ в финале ЛЧ исполнила бы мечту Хосепа»

Валенти Гвардиола, отец главного тренера «Манчестер Сити» , высказался о возможном финале Лиги чемпионов и ответил на вопрос, считает ли своего сына лучшим тренером в истории.

Финал ЛЧ ? Победа над «Реалом» стала бы исполнением мечты. Если «Манчестер Сити» сойдется с «Реалом», надеюсь, победа будет за ним.

Хосеп лучший тренер в истории? Послушайте, я его отец, и хвастаться мне не хотелось бы. Йохан Кройфф тоже был очень хорошим специалистом, а вообще, каждый тренер по своему уникален.

Я знаю вот что: Хосеп не спит перед матчами. Он все анализирует.