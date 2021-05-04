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Отец Гвардиолы: «Победа над „Реалом“ в финале ЛЧ исполнила бы мечту Хосепа»

04 мая 2021, 22:19
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Валенти Гвардиола, отец главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, высказался о возможном финале Лиги чемпионов и ответил на вопрос, считает ли своего сына лучшим тренером в истории.

Финал ЛЧ? Победа над «Реалом» стала бы исполнением мечты. Если «Манчестер Сити» сойдется с «Реалом», надеюсь, победа будет за ним.

Хосеп лучший тренер в истории? Послушайте, я его отец, и хвастаться мне не хотелось бы. Йохан Кройфф тоже был очень хорошим специалистом, а вообще, каждый тренер по своему уникален.

Я знаю вот что: Хосеп не спит перед матчами. Он все анализирует.

За выход в финал ЛЧ «Ман Сити» спорит с «Пари Сен-Жермен».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
05 мая в 00:54, ред.
Конечно будет исполнением мечты, если такое случится! О чем ещё футбольный тренер может мечтать в футболе, кроме победы над лучшим клубом в истории футбола в финале лучшего футбольного турнира в истории клубного футбола?
Но я надеюсь, что Реал Мадрид выйдет в финал и победит у Манчестера Сити!!!
Project Pandora
Project Pandora ответ Vladimir808 (раскрыть)
05 мая в 00:02
    Vladimir808
    Vladimir808 ответ Василий 50 (раскрыть)
    04 мая в 23:41
    Вы имели в виду Реалу?)
    Сити уже в финале, только с Челси скорее сыграют.
    stanichnik
    stanichnik
    04 мая в 22:58
    Любой тренер мечтает выиграть Лигу Чемпионов!
    Василий 50
    Василий 50
    04 мая в 22:48
    Туда еще надо попасть.
    Zenit_84
    Zenit_84
    04 мая в 22:20
    Перед матчами обязательно надо высыпаться
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