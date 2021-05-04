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Кристенсен: «Без мяча „Челси“ хочет быть самым ужасающим соперником»

04 мая 2021, 18:57
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен порассуждал о предстоящем ответном матче с «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился вничью — 1:1.

Самый ли это важный матч в моей карьере? Вполне возможно. Он имеет огромное значение не только для меня, но и для всего клуба. Какого-то дополнительного давления на оборону нашей команды нет. Мы просто должны играть так, как играем обычно.

В нашем клубе об Эдене Азаре сохранились только хорошие воспоминания, здесь ничего не поменялось. Этот игрок всегда добавляет в игру радости. Я долго играл вместе с ним и видел, как он прогрессировал вместе с командой и передал это новому поколению.

Без мяча мы хотим быть самым ужасающим соперником, но, как только получаем мяч, хотим играть в футбол. Это наш стиль. Жоржиньо в этом, пожалуй, лучший.

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Все комментарии
112910415
112910415
05 мая в 07:36
окрепли, заматерели ... опасны !
ABir
ABir
04 мая в 20:37
Реал тоже не подарок, и тоже не покурить в полуфинал вышел
beefs
beefs
04 мая в 19:10
ожидается очень интересный матч...
Ironigor
Ironigor
04 мая в 19:05
Челси становится профессором в футболе !!! Гроссмейстер !!!
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