Кристенсен: «Без мяча „Челси“ хочет быть самым ужасающим соперником»

Защитник «Челси» порассуждал о предстоящем ответном матче с «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился вничью — 1:1.

Самый ли это важный матч в моей карьере? Вполне возможно. Он имеет огромное значение не только для меня, но и для всего клуба. Какого-то дополнительного давления на оборону нашей команды нет. Мы просто должны играть так, как играем обычно.

В нашем клубе об Эдене Азаре сохранились только хорошие воспоминания, здесь ничего не поменялось. Этот игрок всегда добавляет в игру радости. Я долго играл вместе с ним и видел, как он прогрессировал вместе с командой и передал это новому поколению.

Без мяча мы хотим быть самым ужасающим соперником, но, как только получаем мяч, хотим играть в футбол. Это наш стиль. Жоржиньо в этом, пожалуй, лучший.