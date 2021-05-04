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«У меня хорошее предчувствие». Зидан — о матче с «Челси» в 1/2 финала ЛЧ

04 мая 2021, 21:56
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о предстоящем ответном матче с «Челси» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился вничью — 1:1.

У меня хорошее предчувствие. Рады, что сыграем в таком матче. Знаем, чего завтра ждать и что должны сделать. Мы отдадим все силы без остатка.

Рамос? Я не скажу вам, будет ли он завтра играть. Он приехал сюда вместе с нами, а это значит, что с ним все в порядке. Это для нас важнее всего — чтобы наш лидер и капитан был с нами.

Мы здесь [в полуфинале] благодаря упорному труду и вере в свое дело, больше ничему. В футболе нет чудес.

Мы должны играть в свой футбол. Все 90 минут или, возможно, больше. Мы хорошо готовы. Мы в полуфинале Лиги чемпионов, такие матчи не каждый день играешь. Мои игроки прекрасно подготовлены к тому, чтобы завтра сыграть как надо. Мы должны провести хороший матч. Отдать все силы, что у нас есть. Грызть землю зубами. Так же было в первом матче, так будет и завтра. Меня волнует только то, что мы будем делать с мячом. Команда готова.

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Все комментарии
Маха
Маха
05 мая в 10:04
    Маха
    Маха ответ Против ЦСКА (раскрыть)
    05 мая в 10:00
      milanetto9
      milanetto9
      05 мая в 08:21
      У меня хорошее предчувствие». Зидан — о матче с «Челси» в 1/2 финала ЛЧ : Мы будем смотреть финал МС Челси по телевизору с бокалом пива))))))
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      05 мая в 06:46
      Думаю у Реала всё получится.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      05 мая в 00:50
      Успехов и побед мадридскому Реалу!!! Пусть Реал Мадрид выиграет у Челси, а потом в финале и у Манчестера Сити!!! Да будет так!!!
      Project Pandora
      Project Pandora ответ Imrebellion (раскрыть)
      05 мая в 00:41
      По логике, это моя фраза
      Imrebellion
      Imrebellion ответ Project Pandora (раскрыть)
      05 мая в 00:31
      Ну так не включай, это твоё мнение, у меня своё по увиденному и тенденциям. Но Зидан и РМ по-любому молодцы, и в шаге от того показать кто босс в 2 турнирах
      ABir
      ABir
      05 мая в 00:11
      Реал точно более достоин финала. Пусть так будет
      Project Pandora
      Project Pandora ответ Imrebellion (раскрыть)
      05 мая в 00:08, ред.
      Не вижу смысла включать везение в и так довольно субъективный список.
      Imrebellion
      Imrebellion ответ Project Pandora (раскрыть)
      05 мая в 00:05
      Кто говорит про проделки?? Это просто фактор везения. Посчитай кк и пенки в 4 матчах против Интера и Аталанты, подарок от Хакими и т.д, и то как Лфк всё свои голевые моменты били по воробьям.
      Project Pandora
      Project Pandora ответ Imrebellion (раскрыть)
      04 мая в 23:58, ред.
        Imrebellion
        Imrebellion
        04 мая в 22:51
        начал шаманить) но не удивлюсь, если игра решится очередными ранними автоголами, красными карточками или пенками, что не раз уже было...
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
        04 мая в 22:50
        Челси не заслуживает финала.
        beefs
        beefs
        04 мая в 21:57
        ну а что он еще может сказать...
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