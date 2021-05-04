Лено допустил, что может покинуть «Арсенал»

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено порассуждал о своем будущем в лондонском клубе и ответил на вопрос, ведутся ли переговоры с руководством о продлении контракта.
Пока нет, и сейчас не время говорить о будущем. Я знаю, что у меня еще есть два года по контракту. Мне 29, для вратаря это не так уж и много. У меня впереди еще несколько лет. Я очень счастлив в клубе. Я не знаю, что будет в будущем, но я открыт для всего.
Может быть, для нового вызова или продолжения карьеры в «Арсенале». Как я уже сказал, я не думаю о своем будущем, потому что два года — это долгий срок.
На данный момент никаких разговоров с клубом или о чем-либо еще нет.
Недавно Лено достиг отметки в 100 матчей за «Арсенал».
Конечно винить Лено во всех грехах не стоит,но нового вратаря прикупить стоит, т.к Лено заметно сдал...
Конечно винить Лено во всех грехах не стоит,но нового вратаря прикупить стоит, т.к Лено заметно сдал...