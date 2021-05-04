Лено допустил, что может покинуть «Арсенал»

Голкипер «Арсенала» порассуждал о своем будущем в лондонском клубе и ответил на вопрос, ведутся ли переговоры с руководством о продлении контракта.

Пока нет, и сейчас не время говорить о будущем. Я знаю, что у меня еще есть два года по контракту. Мне 29, для вратаря это не так уж и много. У меня впереди еще несколько лет. Я очень счастлив в клубе. Я не знаю, что будет в будущем, но я открыт для всего.

Может быть, для нового вызова или продолжения карьеры в «Арсенале». Как я уже сказал, я не думаю о своем будущем, потому что два года — это долгий срок.

На данный момент никаких разговоров с клубом или о чем-либо еще нет.