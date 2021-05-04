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Лено допустил, что может покинуть «Арсенал»

04 мая 2021, 18:49

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено порассуждал о своем будущем в лондонском клубе и ответил на вопрос, ведутся ли переговоры с руководством о продлении контракта.

Пока нет, и сейчас не время говорить о будущем. Я знаю, что у меня еще есть два года по контракту. Мне 29, для вратаря это не так уж и много. У меня впереди еще несколько лет. Я очень счастлив в клубе. Я не знаю, что будет в будущем, но я открыт для всего.

Может быть, для нового вызова или продолжения карьеры в «Арсенале». Как я уже сказал, я не думаю о своем будущем, потому что два года — это долгий срок.

На данный момент никаких разговоров с клубом или о чем-либо еще нет.

Недавно Лено достиг отметки в 100 матчей за «Арсенал».

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Все комментарии
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ A.S.A (раскрыть)
04 мая в 21:12
ДА он вообще хорошо никогда не стоял... Стоял средне, как Щесный, разве что, т.е. особо сейвов не делал, но и не косячил, сезончик, сейчас уже давно косяк на косяке.
A.S.A
A.S.A
04 мая в 20:48
Большой ошибкой нашего рукаводства было то, что продали Мартинеса...
Конечно винить Лено во всех грехах не стоит,но нового вратаря прикупить стоит, т.к Лено заметно сдал...
ДСА
ДСА
04 мая в 19:38
Зарплату платят, чего ещё надо?
drug01
drug01
04 мая в 18:55
Доброго пути
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
04 мая в 18:52
Отличная новость, Берндт "Черная Дыра" Лено! Быстрее, чемпионат Турции - отличный вызов (конечно, не Суперлига, а второй-третий дивизион будут ему по классу соответствовать).
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