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Ракицкий: «Спасибо за этот День! Спасибо за Победу!»

09 мая 2021, 09:17

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил болельщиков с Днём Победы.

Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность.

В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину!

Спасибо за этот День! Спасибо за Победу!

Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!

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Все комментарии
St David
St David
10 мая в 11:40
Вообще-то День Победы - это 8 мая. 9 мая - это памятник советским мифам про т.н. "ВОВ". Вторая мировая война была развязана нациской Германией и Советским Союзом подписанием соглашения о разделе Европы 23 августа 1939г. Вермахт начал исполнять это соглашение 1 сентября, Краская Армия - 17 сентября 1939г. В ходе последующих двух лет примерно 1,5 миллиона советских солдат участвовали в оккупации территории шести (!) стран Восточной Европы, где чинили беспредел и насилие втакой степени, что их население уже встречало немцев как освободителей. В ходе этой оккупации погибло от 120 до 180 тысяч советских солдат и изгнано из своих домов, арестовано, депортировано, расстреляно, изнасиловано и оргаблено от 500 до 800 тыс. жителей оккупированной в 1939-41гг. советами территории Европы.

Об этом, конечно, в РФии вспоминать не хотят, а большинство попросту не знают, но из песни слов не выкинешь, так что это навсегда останется в памяти народов Восточной Европы, хотите ли вы того, или нет.
SHMEL
SHMEL ответ Твой Арсен (раскрыть)
09 мая в 22:03, ред.
Есть малая доля истины в ваших словах, но она ничтожно мала. На Украине много достойных представителей, сложивших голову за победу в ВОВ, которые в большинстве своем были призваны в первые дни войны в ряды сражающихся за победу СССР над фашизмом, даже скажу, что их гораздо больше той нечисти которая сражалась в составе УПА и на стороне фашистов.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ Klaus-S (раскрыть)
09 мая в 19:43
"Не было никакой советской-польской войны в 19-21 годах. СССР образовался в 1922 году. "- расскажете, кто Черное море выкопал?
Klaus-S
Klaus-S ответ Твой Арсен (раскрыть)
09 мая в 19:25
М-да.. У вас всё серьезно запущено с историей. Никакой РСФСР в тот день образоваться не мог. Разве что на бумаге в захваченном Смольном. Вы назвали дату так называемой Великой Октябрьской революции. Но после нее было 3 года гражданской войны, когда территории по несколько раз переходили из рук в руки. А окончательно СССР образовался в 1922 году.
3 года неразберихи и хаоса. Об этом очень хорошо написал Бунин в своих дневниковых записях "Окаянные дни". О событиях 1918-20 годов. От тогда жил в Москве и в Украине.
Кто там кого считал. Закопали и поехали дальше воевать.
Твой Арсен
Твой Арсен ответ Klaus-S (раскрыть)
09 мая в 19:01
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) была образована в 7 ноября 1917 года. Дальше - сам.
Klaus-S
Klaus-S ответ Твой Арсен (раскрыть)
09 мая в 18:50, ред.
Проявил милость? Ну-ну..
Святой человек.
Не было никакой советской-польской войны в 19-21 годах. СССР образовался в 1922 году.
В те годы была гражданская война, когда все воевали против всех. Благодаря своим идеям, организованности и террору победили большевики. Кого только не было на нашей земле в то время. И сколько и где было красноармейцев подсчитать невозможно. Да что там говорить. До сих пор точно не знают сколько погибло в ВОВ. Думаю, этот миф придумали в России что бы как то себя оправдать.
Историю всегда пишут победители. Всегда. И такую какую захотят.
Советский Союз не был белым и пушистым.
Но дело ведь не в этом. А в том что каждый имел право на свою позицию.
Твой Арсен
Твой Арсен ответ Klaus-S (раскрыть)
09 мая в 18:11, ред.
Польских военных (20 тысяч) Сталин расстрелял за то, что они повинны в геноциде советских военнопленных после Советско-польской войны 1919—1921 годов. При этом расстреляны были в основном польские офицеры, как непосредственно отдававшие приказы о жестоком обращении с советскими пленными, рядовой состав Сталин не тронул. В польском плену погибли 60-80 тысяч пленных красноармейцев. Поляки также поместили в лагеря пленных русской императорской армии, попавших в плен в результате Первой мировой и возвращавшихся домой из немецких и австрийских лагерей через территорию Польши, а также поместили в лагеря солдат белой армии генерала Бредова, выбитых на территорию Польши. Число погибших среди "некрасных" пленных вообще никем не подсчитано. Сталин просто свёл с поляками старые счеты при этом ещё и проявил милость. При этом за расстрел польских военных РФ принесла извинения, а Польша за красноармейцев - нет.
Klaus-S
Klaus-S ответ gwynb1eidd (комментарий удален) (раскрыть)
09 мая в 18:02
Вот как раз историю я и учил. Притом из разных источников.
А с чем именно вы не согласны?
Кстати, в Украине давно рассекретили архивы и КГБ и ВОВ. А в России пока нет. Интересно, почему?
Klaus-S
Klaus-S ответ Твой Арсен (раскрыть)
09 мая в 17:55
Видимо не хотели люди воевать за Советскую власть. Если бы эта власть довела мою семью до голодной смерти ( как в 32-33 годах в Украине) , или раскулачила и выслала на Соловки, как многих, я бы за нее в жизни не воевал. Особняком тут стоит Зап. Украина, которую насильно присоединили в 39-м году и устроили там репрессии. Естественно, для них что немцы, что коммуняки было всё равно. В 40-м году НКВД расстреляло около 20 тыс. польских военнопленных. Без суда и следствия. Представьте теперь, что они творили на Зап. Украине. Появление ОУН-УПА было вполне логичным следствием тех действий сталинской власти. Не всё так просто. У каждого своя правда. Вообще не понимаю о каком предательстве может идти речь.
Klaus-S
Klaus-S ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
09 мая в 17:41
Да кому он нужен..
Klaus-S
Klaus-S
09 мая в 17:40, ред.
Сомневаюсь что Ракицкий сможет назвать хоть одно важное событие в ВОВ или назвать какие то ключевые даты. Или тех кто сыграл важнейшую роль в этой победе. Он же о той войне знает разве что по фильмах.
Но хайпонуть на этом всегда можно. Ну а что... Похвалят, лайкнут..
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
09 мая в 17:37
Ну все, Ракицкого на миротворец отправят.
Твой Арсен
Твой Арсен ответ cska1948 (раскрыть)
09 мая в 17:32, ред.
Сколько служило украинцев на начало войны в советской армии я учел, и этот учет ещё более выставляет так называемый братский украинский народ в неприглядном виде. Национальный состав советской армии на канун начала войны отражал национальный состав СССР по переписи 1939 года: 16% украинцев, 58% русских. Это логично и очевидно. Все мы знаем про катастрофу начала войны. Там все были либо убиты, либо в плен попали в окружениях. Советская армия была заново сформирована. Одна Москва дала фронту 17 (!) дивизий народного ополчения. Сколько фронту народного ополчения дала Украина? Нисколько.

Всяких полицаев немцы набирали из пленных. Соотношение коллаборационистских формирований по численности и национальному составу должно было быть равно такому же соотношению среди пленных: 16% украинцев, 58% русских. Разница в 3 раза. Должна быть. Но она почему-то 1,3. Т.е. количество предателей одинаковое, хотя в плен украинцев попало в 3 раза меньше. Так откуда же взялись недостающие украинцы? Они записались добровольно.

Сравни в Википедии численность РОА, а потом сравни численность ОУН-УПА и прибавь туда численность СС Галичины и твои глаза раскроются. При этом учет численности личного состава РОА как официального военного формирования вермахта - это одно. А всяких бандеровцев в схронах толком никто не считал. По факту их было больше, ведь они гибли в стычках с партизанами и т.п., и их никто не учитывал так тщательно, как например в действующей армии. Украинцы предавали в 3 раза чаще и делали это добровольно. И это - очень оптимистичная оценка. Массовый украинский коллаборационизм не нужно замалчивать. Если бы его в своё время не скрыли, а разобрались бы с ним, то никаких конфликтов на Юго-востоке Украины сейчас не было бы. Но их пожалели. "Братский" народ же. У царей вот никаких братских народов не было и они не стеснялись топтать Великое княжество литовские чай тех же хохлов, татарские ханства и прочее и им было наплевать что они разобьют там чьи-то нежные братские чувства. И примазывать к победе поляков, украинцев и остальных не надо. Они кормили, обували, одевали фашистов, а значит должны нести свою долю ответственности.
VAN ARM
VAN ARM
09 мая в 17:22
мы будем помнить свято!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
09 мая в 16:51
Спасибо всем, кто победил. Спасибо всем, кто не дожил... Спасибо всем!...
juchok
juchok
09 мая в 16:19
Санчо Панса
Сегодня 16:25
Золотые слова, Ярослав! С праздником Великой победы, Украину, Россию и все братские республики!

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что только не напишешь ради двух лайков, да алессиос?
cska1948
cska1948 ответ Твой Арсен (раскрыть)
09 мая в 16:11
Вы не правы! Вот первая десятка Героев Советского Союза за годы ВОВ:
1. Русских - 8160,
2. Украинцев - 2089,
3. Белорусов - 309,
4. Татар - 161,
5. Евреев - 108,
6. Казахов - 96,
7. Грузин - 91,
8. Армян - 90,
9. Узбеков - 69,
10.Мордвин - 63,
Вы не учитываете, сколько этнических украинцев служило в Красной Армии, до начала войны, а также не берёте в расчёт сколько этнических украинцев было призвано на войну из других Союзных республик. Так что огульно говорить про всю Украину, что она к Великой Победе не имеет отношения неправильно!
П.С. Мой дядя погиб в 1944 году в бою с бандеровцами.
Твой Арсен
Твой Арсен ответ SHMEL (раскрыть)
09 мая в 15:06, ред.
Это конечно не политический сайт, а футбольный, но раз уж ты написал про марши с портретами Бандеры, то я хочу сказать, что это наверно закономерный итог, так как правду все равно не скрыть. Как бы советская пропаганда не пыталась создать миф о "братских" народах и о "советском" народе, правда выходит на поверхность. А заключается она в том, что Украина была оккупирована в 1941 по 1944 (самые тяжелые годы войны) и не воевала, призыв граждан на фронт с её территории в советскую армию не осуществлялся, а значит никакого отношения к Победе она не имеет, точно также как к ней не имеют отношения другие оккупированные страны типа Голландии, Бельгии и т.д. Единственная страна, которая была оккупирована и продолжала сопротивляться - это Беларусь. Все помнят об их партизанах. УССР- это 16% населения СССР, РСФСР - 60% населения СССР, разница в 3,7 раз, а количество коллаборационистов почти одинаковое: разница в 1,3 раза (википедия в помощь). Власовцы - это набор перед газовой камерой, где либо смерть, либо предательство, СС Галичина, ОУН - это набор по объявлению, т.к. это добровольческое формирование. Разница? Разница на лицо как по мотивации, так и по количеству: среди украинцев коллаборационистов примерно в 3 раза больше. Мой дед и его брат погибли на фронте. Вряд ли бы они стали поздравлять предателей с Днем Победы, вот и нам не стоит. Как только уйдут такие как Путин (коммуняки, которые выбросили свои партбилеты), воспитанные на коммунистической лжи, неизбежно встанет вопрос о возврате как русских земель, подаренных большевиками украинцам, так и об репарациях и прочих вещах, точно так же, как подымаются эти вопросы в Прибалтике, Польше, той же Украине, других странах бывшего Варшавского блока, где у власти на смену бывшим коммунистам пришли национально ориентированные правительства. Украина не празднует День Победы, а празднует День памяти. потому что она - не страна-победитель, а страна-проигравший. Правду не спрячешь: фронт от Северного ледовитого океана до Черного моря держали русские, представители срднеазиатских республик, другие народы РСФСР, но не украинцы.
Caniggia
Caniggia
09 мая в 14:28
Молодец, Ярослав! Всех с Днём Великой Победы, ребята! Всегда будем помнить подвиг советского народа!
Санчо Панса
Санчо Панса
09 мая в 14:25
Золотые слова, Ярослав! С праздником Великой победы, Украину, Россию и все братские республики!
RoArt
RoArt
09 мая в 14:16
С днем Победы братишки!
Сп62
Сп62 ответ nikoladolgov (раскрыть)
09 мая в 14:02
Почему же? Меня мои друзья поздравили. Я их тоже. Вместе учились, служили в СА.
Little Caprice
Little Caprice ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
09 мая в 13:58
Да хоть сомалиец. Новость не об этом и не про это.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
09 мая в 13:50, ред.
Помянем погибших
25процентный клоун
25процентный клоун
09 мая в 13:42
Всех с победой!
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ SAFqwer (раскрыть)
09 мая в 13:38
Самое прямое.
SAFqwer
SAFqwer ответ Василий Корнечук (раскрыть)
09 мая в 13:36
Добрый день, извиняюсь, но немного не понял какое отношение имеет ваше повествование к дню победы?
Ravshan878
Ravshan878
09 мая в 13:24
Было время грозовое.
День и ночь отцы сражались.
За свободу шли герои.
В битве сабли накалялись.
В буре той
Родились мы,ребята.
В битвах жарких,как солдаты
Как солдаты,как солдаты.
Всех с ПОБЕДЫ.🧨🎆🎇✨.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
09 мая в 13:12
Был период времени в моей жизни, когда я работал еще юным или молодым человеком. Коллектив на работе был хороший. по крайней мере ничего плохого коллеги в отношении меня не делали и относились мы друг к другу дружелюбно. Но в один день мне повезло узнать от товарища с работы, что за мной наблюдают. Ну как наблюдают, следят, эти самые коллеги по работе. Многие подумают, что у меня поехала крыша, что я сошел с ума, что у меня какое-то расстройство психики началось. Но оказалось, что часть коллег действительно интересовались моей личной жизнью. Куда я хожу. С кем я общаюсь, кто мои друзья. Где я отдыхаю. Словом, этих людей интересовали подробности моей личной жизни. Я не знал, как адекватно на это реагировать. Я был юным молодым человеком. Я думал, может я сошел с ума, может у меня паранойя??? Оказалось, что такое бывает не только со мной и я не сошел с ума. Понятно, что я разговаривал и спрашивал об этом других. Но толком я так ничего не смог выяснить. Их цели до конца мне остались не ясными. До конца эта история с поведением моих коллег осталась для меня загадкой. Но ничего плохого про своих коллег я сказать не могу. Совершенно ничего плохого. Скорее я могу пофантазировать на их счет и списать это на "эхо" прошлого. Что я хочу пожелать в этот день. Я желаю всем нам большого везения. Чтоб никто не знал, что такое тоталитарная секта, организация, общество или партия. Чтоб не испытывал на себе репрессий тоталитарной системы. ЖЕЛАЮ оставаться всем свободными людьми и не ограничивать свободу других людей.. Может мои пожелания так и останутся пожеланиями. По крайней мере сохранить свою точку зрения и свое свободное мнение для меня важно. Поэтому, то что я считаю важным для себя, я желаю и другим. Быть независимым и объективным в своих действиях и поступках. В нашей жизни это не всегда удается
SAFqwer
SAFqwer
09 мая в 12:55
Всех с Великим праздником!!! Всем Мира, добра, благополучия...
Но почти 30 млн. жертв навсегда должны оставаться в наших сердцах и отдавать болью в груди.
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