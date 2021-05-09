Ракицкий: «Спасибо за этот День! Спасибо за Победу!»

Защитник «Зенита» поздравил болельщиков с Днём Победы.

Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность.

В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину!

Спасибо за этот День! Спасибо за Победу!

Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!