Дзюба — Слуцкому: «Вы самый лучший пупсик»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поздравил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с 50-летием.
С днём рождения. Вы самый лучший пупсик!
Дзюба играл под руководством специалиста в сборной России.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поздравил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с 50-летием.
С днём рождения. Вы самый лучший пупсик!
Дзюба играл под руководством специалиста в сборной России.
заедь в маскву и всё видно прямо у вокзалов...грязища,вонь ,пьяные бомжи и менты....через переход без рвотных позывов не пройти....
заедь в маскву и всё видно прямо у вокзалов...грязища,вонь ,пьяные бомжи и менты....через переход без рвотных позывов не пройти....
Некоторым нужно больше времени...
Некоторым нужно больше времени...
А дзюбины заморочки - это всего лишь дзюбины заморочки...влияющие только на его имидж..
Если Артём Сергеевич считает что костюм Дэдпула и "Пупсик" смешно и остроумно - не факт что так считают в клубе.
Имидж клуба - это 3 чемпионства подряд...а не одежда и соцсетевая переписка отдельных игроков....
Завсегда лучше иметь в команде игрока со "странным" имиджем ,но дающего результат....
Чем "странного" владельца клуба, без явных "заморочек"...но с явной тягой к безтитульности...
А дзюбины заморочки - это всего лишь дзюбины заморочки...влияющие только на его имидж..
Если Артём Сергеевич считает что костюм Дэдпула и "Пупсик" смешно и остроумно - не факт что так считают в клубе.
Имидж клуба - это 3 чемпионства подряд...а не одежда и соцсетевая переписка отдельных игроков....
Завсегда лучше иметь в команде игрока со "странным" имиджем ,но дающего результат....
Чем "странного" владельца клуба, без явных "заморочек"...но с явной тягой к безтитульности...
Детский сад !!!
Детский сад !!!
В личной переписке - пожалуйста....допустимы "пупсики-шмустики"....
В общедоступной переписке называть человека ,старше себя,и по возрасту и по статусу, "Пупсик" - верх невоспитанности...некорректности...невежественности...нетактичности...беспардонности...нахальства и некультурности....
В личной переписке - пожалуйста....допустимы "пупсики-шмустики"....
В общедоступной переписке называть человека ,старше себя,и по возрасту и по статусу, "Пупсик" - верх невоспитанности...некорректности...невежественности...нетактичности...беспардонности...нахальства и некультурности....