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Дзюба — Слуцкому: «Вы самый лучший пупсик»

04 мая 2021, 13:28

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поздравил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с 50-летием.

С днём рождения. Вы самый лучший пупсик!

Дзюба играл под руководством специалиста в сборной России.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответ Petergoff (раскрыть)
06 мая в 18:17, ред.
Я конкретное убожество описал, при чём тут дворцы? Если вас устроит другая формулировка, то тогда: "такое количество гнилых сараев и дворцов нет больше нигде". А главное, от количества дворцов начинает уменьшаться количество мусора в населённых пунктах, правда?
Petergoff
Petergoff ответ Project Pandora (раскрыть)
06 мая в 18:15, ред.
Ну естественно, одно серое убожество))) возьмём к примеру пригород Стрельна-там убогий Константиновский дворец, или Петергоф-там убогие фонтаны, и убогий Большой Дворец, а вот если отъехать чуть дальше, будет убогий дворец Ораниенбаума, ну или Пушкин и Павловск. Согласен с вами)))))
mor57
mor57 ответ Project Pandora (раскрыть)
05 мая в 21:27
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Petergoff (раскрыть)
    05 мая в 10:48, ред.
    Как сказал бы предыдущий собеседник - не окультуренные. Кстати, гниющие сараи вдоль дорог, не кошенные придомовые территории и покосившиеся заборы нескончаемой полосой, это тоже дело рук понаехавших. В других крупных городах России, где я бывал, тоже большой приток "понаехавших", но такого серого убожества нет нигде и близко. Да и сам Питер хорош лишь в центре, а всё вокруг застроено плотняком высотками. Правда в этом конкретном аспекте за Москвой никто не угонится.
    Petergoff
    Petergoff ответ Project Pandora (раскрыть)
    05 мая в 09:04
    Так захламлять то стали понаехавшие.
    Artem Saribekyan
    Artem Saribekyan ответ antant1 (раскрыть)
    05 мая в 08:44
    Один не взрослый, а глупый сопляк.
    Artem Saribekyan
    Artem Saribekyan
    05 мая в 08:43
    Что значит ,,пупсик"? Что за манеры? Он тебе в отцы годится, а ты его ,,пупсик"? Последний твой наряд после игры с Локо сказал ,кто ты сам есть. ,,Сопляк обыкновенный"!
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    04 мая в 22:54
    Это понятно. Но я хочу спросить-тебе было приятно когда питерская банда с Аршавиным рвала все что видела перед собой? Это были футболисты а не черти типа Малкома.Чемпионство это хорошо но Зенит немного больше хочет? И этот идиотизм не смущает? Как же имидж клуба?(если болельщик)
    antant1
    antant1
    04 мая в 20:40
    Один взрослый мужик называет другого взрослого мужика...пупсиком?.......песец
    протон1
    протон1
    04 мая в 19:36
    а что он его к лгбт причисляет или что?
    Elliada
    Elliada ответ pomor45 (раскрыть)
    04 мая в 19:25
    Я и имел ввиду, что Дзюба женщина
    pomor45
    pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    04 мая в 19:06
    Некоторые времени не подвластны.
    pomor45
    pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    04 мая в 19:04
    Пупсик не обиднее пончика.
    pomor45
    pomor45 ответ Elliada (раскрыть)
    04 мая в 19:03
    . Эстрогены — основополагающие стероидные гормоны, отвечающие за половое развитие, репродуктивную функцию, костную систему, устойчивость к заболеваниям и состояние ЖЕНЩИНЫ.
    pomor45
    pomor45
    04 мая в 18:59
    Реакция очень разнообразная, но важно, как отреагирует ПУПСИК.
    112910415
    112910415
    04 мая в 16:59
    Артём просто не умён
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    04 мая в 16:43
    Про Питерское "культурие" мне рассказывать не нужно. Столько грязи нет наверное ни в одной области в стране, по крайней мере я больше нигде не видел. Культурные люди так свою землю не зс.рают.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Project Pandora (раскрыть)
    04 мая в 16:37, ред.
    Значит 6 лет 2 месяца 28 дней 16 часов 37 минут пребывания в команде - недостаточный отрезок времени чтоб обрасти культурным наследием Санкт Петербурга....
    Некоторым нужно больше времени...
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    04 мая в 16:29
    Как у Вас всё гармонично в голове уложено: всё хорошее - это клуб. А всё плохое, это некоторые недоразумения, которые к клубу не относятся. Главное, что Вы лично в это верите, как говорится.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Константин Белых (раскрыть)
    04 мая в 16:15, ред.
    Зенит держит игрока дающего результат...
    А дзюбины заморочки - это всего лишь дзюбины заморочки...влияющие только на его имидж..
    Если Артём Сергеевич считает что костюм Дэдпула и "Пупсик" смешно и остроумно - не факт что так считают в клубе.
    Имидж клуба - это 3 чемпионства подряд...а не одежда и соцсетевая переписка отдельных игроков....

    Завсегда лучше иметь в команде игрока со "странным" имиджем ,но дающего результат....
    Чем "странного" владельца клуба, без явных "заморочек"...но с явной тягой к безтитульности...
    Legend 6
    Legend 6
    04 мая в 14:59
    "пупсик" - это так по-зенитовски...
    Shustriy
    Shustriy
    04 мая в 14:51
    Пупсик в РПЛ уже есть.
    112910415
    112910415
    04 мая в 14:49
    чем дальше в лес ...
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    04 мая в 14:46
    Как еще Зенит держит этого клоуна.. Это просто роняет имидж и клуба и сборной. Костюм Дэдпула.. Пупсик.. Идиотина..
    VAN ARM
    VAN ARM
    04 мая в 14:45
    НУ НА ЧТО УМА ХВАТИЛО))))))))))))
    Брулин
    Брулин
    04 мая в 14:41
    А как мог аналогично Дзюба поздравить других наших тренеров? Черчесова - вы самый лучший шашлычник. Карпина - ты самая лучшая блондинка. Газзаева - вы самый лучший пес. Семина - вы самый лучший алкоголик. Гончаренко - ты самый лучший картофельный папа.
    311
    311
    04 мая в 14:30
    Слуцкий это заплывший Илон Маск!)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    04 мая в 14:09
    Чем бы дитя не тешилось , лишь бы не плакало.
    Детский сад !!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    04 мая в 14:02
    Некрасиво...несмешно...неправильно...

    В личной переписке - пожалуйста....допустимы "пупсики-шмустики"....

    В общедоступной переписке называть человека ,старше себя,и по возрасту и по статусу, "Пупсик" - верх невоспитанности...некорректности...невежественности...нетактичности...беспардонности...нахальства и некультурности....
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    04 мая в 14:02
    Эх, Слуцкий же сожрет Зюбу в плане под..ебов
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