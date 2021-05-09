Сборная России: «Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм»

Сборная России по футболу поздравила ветеранов с Днём Победы.

Вечная память всем, кто трудился в тылу, сражался на фронте и отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины!

Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм.

С великим праздником! С Днем Победы.