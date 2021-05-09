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Сборная России: «Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм»

09 мая 2021, 09:54

Сборная России по футболу поздравила ветеранов с Днём Победы.

Вечная память всем, кто трудился в тылу, сражался на фронте и отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины!

Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм.

С великим праздником! С Днем Победы.

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Все комментарии
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
09 мая в 16:35
Это все красиво и помпезно ,все поздравляют и обнимают ветеранов ,им ад по 10000₽ дали ,позорище,а некоторые как жили в нищите и плохих условиях ,так и живут ,ветеранам войны дали 300 млн рублей ,а парад закатили на несколько миллиардов ,пир во время чумы ,сейчас удалят мое сообщение,правду не любят в России.
Mangur
Mangur
09 мая в 14:37
Присоединяюсь к поздравлениям
stanichnik
stanichnik
09 мая в 14:19
Низкий поклон Ветеранам войны, добывавшим Победу на полях сражений и ковавшим Победу в тылу! Подвиг Ваш Бессмертен! Память о Вас Вечная! Вы наша Гордость и Честь!
С Днём Великой Победы!
dadrail
dadrail
09 мая в 13:37
Присоединяюсь к поздравлению!!!!!!!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771
09 мая в 12:44
Всех великим праздником!

С Днем Победы.

О тех о которых знаю... Пятеро ушло на фронт, все офицеры, вернулся лишь дедушка по отцовской линии.

Вечная память!
oFANATo
oFANATo
09 мая в 12:08
Всех с Днем Великой Победы!!!
sv_1969
sv_1969
09 мая в 10:55
Всех с Праздником!
drug01
drug01
09 мая в 10:47
С Великим праздником Победы!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 мая в 10:23
Присоединяюсь!!! Поздравляю всех с Праздником Великой Победы! Наверное единственный по настоящему Праздник!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 мая в 10:17
Всех с праздником 9-ого мая! Мы должны помнить!
shlomo
shlomo
09 мая в 10:05
Присоединяюсь к поздравлению!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Будем жить и помнить!!!
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