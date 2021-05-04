«Рубин» подарил Слуцкому миллион рублей для развития его футбольной школы

Сегодня, 4 мая, главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому исполнилось 50 лет.
Клуб преподнёс ему подарок — сертификат на один миллион рублей для развития футбольной школы имени Леонида Слуцкого.
«Перед тренировкой футболисты и персонал ФК „Рубин“ вручили имениннику сертификат на развитие детской футбольной школы имени Леонида Слуцкого. Общее фото прилагается», — говорится в сообщении «Рубина».
Перед тренировкой футболисты и персонал ФК «Рубин» вручили имениннику сертификат на развитие детской футбольной школы имени Леонида Слуцкого 🙌— «Рубин» Казань (@fcrk) May 4, 2021
Общее фото прилагается 😉 pic.twitter.com/mCjIZaIbix