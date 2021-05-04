«Рубин» подарил Слуцкому миллион рублей для развития его футбольной школы

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04 мая 2021, 19:38

Сегодня, 4 мая, главному тренеру «Рубина» исполнилось 50 лет.

Клуб преподнёс ему подарок — сертификат на один миллион рублей для развития футбольной школы имени .

«Перед тренировкой футболисты и персонал ФК „Рубин“ вручили имениннику сертификат на развитие детской футбольной школы имени Леонида Слуцкого. Общее фото прилагается», — говорится в сообщении «Рубина».