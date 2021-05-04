ГлавнаяНовости

«Рубин» подарил Слуцкому миллион рублей для развития его футбольной школы

04 мая 2021, 19:38

Сегодня, 4 мая, главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому исполнилось 50 лет.

Клуб преподнёс ему подарок — сертификат на один миллион рублей для развития футбольной школы имени Леонида Слуцкого.

«Перед тренировкой футболисты и персонал ФК „Рубин“ вручили имениннику сертификат на развитие детской футбольной школы имени Леонида Слуцкого. Общее фото прилагается», — говорится в сообщении «Рубина».

Все новости
Игроки «Рубина» спели хиты разных лет в подарок Слуцкому на юбилей
Вчера, 22:20 ВидеоКомментарии5
Клубы АПЛ поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам
13 мая Комментарии9
Сёмин — игрокам «Локомотива»: «Молодцы, порадовали своих болельщиков»
12 мая Комментарии3
У Комличенко родилась дочь
12 мая ФотоКомментарии7
Роналду поздравил «Спортинг» с чемпионством
12 мая Комментарии4
«Челси» поздравил «Манчестер Сити» с чемпионством
11 мая Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 мая в 12:43
Ага,ты еще скажи,что Левонид был очень огорчен и даже оскорблен,таким нецелесообразным способом дарения денег...))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ rubinovyi2 (раскрыть)
04 мая в 23:40
...это условное сравнение...
...ему и стол не нужен...
...речь о целесообразности дарения денег с условием на что их тратить...
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
04 мая в 23:32
Что же ты на весь сокер растрезвонил,что одарили начальника конвертом,что-бы наконец купил себе новый стол?
Как-то это не тактично....
STVA 1
STVA 1
04 мая в 21:25
Здоровья и всех благ Леониду!
oFANATo
oFANATo
04 мая в 21:24, ред.
И Василий Березуцкий недавно подарил Леониду несколько миллионов на развитие его школы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 мая в 21:21, ред.
Дарить деньги с обозначением их расхода - как то не тактично....

Мы недавно начальника тоже одарили конвертом...но при этом хватило ума не говорить что это ему на новый рабочий стол и кресло....
mihaluch
mihaluch
04 мая в 21:15
С таким сертификатом не стыдно в пивной показаться и потребовать всем пива за мой счёт.
minai
minai
04 мая в 20:53, ред.
Какие футбольные школы ! Сегодня у Лёни экскурсия по злачным казанским местам, каковыми являются макдональдсы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 мая в 20:27
А Курбан Бекиевич меньше чем за 50 даже бы не пошевелился!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 мая в 20:26
Ох и хитрые эти татары! Вроде Слуцкому личный подарок сделали, а в то же время в благотворители выбились ;) Выходит, самому Лёне ничего на юбилей не досталось, или всё таки галстук к сертификату прилагался?...
stanichnik
stanichnik ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
04 мая в 20:23
Доброго Здоровья всем енотам!
Могу поклониться в пояс всем кто содержит футбольные клубы на свои деньги в том числе и членам клана Минихановых и Шаймиевых, хотя не считаю это великим благодеянием потому как, Вы никогда меня не убедите, что это честно заработанные ими деньги. А гонорары футболистов в целом в РПЛ и в Рубине в частности по-любому будут космическими на фоне моей пенсии с подработкой. Они в день ПОЛУЧАЮТ больше, чем я ЗАРАБАТЫВАЮ за год. Но это совсем другая тема и не считаю нужным дальше раскручивать и обсуждать её в данный момент.
112910415
112910415
04 мая в 20:17
а пупсиком называть не стали ...
умные, взрослые люди !
beefs
beefs
04 мая в 20:13
неплохое начинание, продолжение следует...
Ironigor
Ironigor
04 мая в 20:07
Столько пафоса за миллион РУБЛЕЙ, по моему это смешно , хотя с другой стороны это же доброе дело. Но для клуба это семечки , добро любит тишину , а они чуть концерт не устроили.Банер надо было на весь стадион развесить .))) А вы знаете сколько добрых дел делают сами обыкновенные футболисты??? Пересчитать и перечислить сейчас нет времени . А тут цирк устроили из-за миллион РУБЛЕЙ. Ай яй яй !!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ stanichnik (раскрыть)
04 мая в 20:05
WTF, "космические гонорары"? У нас все клубы сильно убыточные. "Казань" - это татарский нацпроект сейчас, и его поддерживают кланы Шаймиевых и Миннихановых, которые владеют всем в Татарстане, поэтому он существует, а не из-за сверхгонораров.
shlomo
shlomo
04 мая в 20:03
МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!....и добавить нечего...
Leha-ha50
Leha-ha50
04 мая в 19:57
Молодцы казанцы , лямчик очень пригодится школе. Деньги в таком деле лишними не бывают. Да и региональные власти не особо жалуют такие начинания. Тем более , что школа частная и каждый рубль на счету.
Ну а нам остается присоединиться к поздравлениям и пожелать школе Слуцкого процветать, а ему самому : здоровья, успехов в тренерской карьере, и всего наилучшего в обыденной жизни!!!
Всем здоровья.
stanichnik
stanichnik
04 мая в 19:56, ред.
Данная акция может стать хорошей традицией не только в фк Рубин, но и в других командах хотя бы раз в год под любым благовидным предлогом переводить часть денежных средств из своих космических гонораров на развитие детско-юношеского футбола в местах дислокации футбольных клубов.
Байкал-38
Байкал-38
04 мая в 19:49
Леонид Слуцкий доказал, что он настоящий тренер, один из лучших в 21 веке в России!
Причём это признают даже болельщики Спартака.
Лёня с юбилеем тебя и пусть у тебя всё будет хорошо как в личной жизни, так и в тренерской карьере!!! Пусть Рубин выйдет в ЕК и там сделает настоящий фурор!!! Здоровья и удач!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ ДАША Д (раскрыть)
04 мая в 19:45
    ДАША Д
    ДАША Д
    04 мая в 19:40
    Это его дневная зарплата.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100