В Нижнем Новгороде организуют фан-зону для просмотра финала Кубка России

Пресс-служба губернатора Нижегородской области сообщает, что фан-зону для просмотра финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» организуют на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.

Ожидается, что игру посетит 21 тыс. зрителей.

Жители Нижнего Новгорода и гости города смогут посмотреть матч на большом экране на площади Минина и Пожарского.

Финал Кубка России в Нижнем Новгороде станет настоящим спортивным праздником. Организаторы предусмотрели не только развлекательные, но и социальные мероприятия, позволяющие начинающим нижегородским спортсменам встретиться с настоящими мастерами и поучиться у них. Максимально насыщенной будет и программа на стадионе «Нижний Новгород».