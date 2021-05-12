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В Нижнем Новгороде организуют фан-зону для просмотра финала Кубка России

12 мая 2021, 12:04
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Пресс-служба губернатора Нижегородской области сообщает, что фан-зону для просмотра финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» организуют на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.

Ожидается, что игру посетит 21 тыс. зрителей.

Жители Нижнего Новгорода и гости города смогут посмотреть матч на большом экране на площади Минина и Пожарского.

Финал Кубка России в Нижнем Новгороде станет настоящим спортивным праздником. Организаторы предусмотрели не только развлекательные, но и социальные мероприятия, позволяющие начинающим нижегородским спортсменам встретиться с настоящими мастерами и поучиться у них. Максимально насыщенной будет и программа на стадионе «Нижний Новгород».

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Mangur
Mangur
12 мая в 12:06
Хорошее дело, хорошее настроение.
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