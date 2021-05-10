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Болельщики смогут посещать матчи АПЛ с 17 мая

10 мая 2021, 22:28

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о начале третьего этапа своей дорожной карты по снятию ограничений с 17 мая.

Sky Sports сообщает, что теперь спортивные объекты по всей Великобритании смогут принимать зрителей со следующего понедельника.

Большие открытые стадионы с сидячими местами смогут принять до 10 000 зрителей начиная с 17 мая.

Ранее Премьер-Лига перенесла 37-й, предпоследний, тур на 18 и 19 мая, чтобы каждый клуб мог сыграть по одной игре перед болельщиками до конца сезона.

Также недавно сообщалось, что финал Лиги чемпионов пройдёт со зрителями. Не исключено, что игру перенесут из Турции в Англию.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
11 мая в 08:42
Сделали чтобы провести финал ЛЧ в Англии. Потом снова стадионы закроют.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 мая в 04:55
В целом неплохо, значит вирус идёт на спад.
beefs
beefs
10 мая в 23:11
это уже радует болельщиков...
alexgurzan
alexgurzan ответ Georg151271 (раскрыть)
10 мая в 23:11
Добрый вечер.
У вашей команды все очки на месте, рейтинг ещё не обновился.
drug01
drug01
10 мая в 23:09
Это уже хорошо
stanichnik
stanichnik
10 мая в 23:07
Такое решение повышает вероятность переноса финального матча ЛЧ в Англию.
25процентный клоун
25процентный клоун
10 мая в 22:59
Убили футбол полностью
VeniaminS
VeniaminS
10 мая в 22:58
Хорошие новости радуют!!!
Georg151271
Georg151271
10 мая в 22:40
В истории игроков я насчитал за сегодня 10.05.21г. 16 очков а в рейтинге за сегодня только 10 очков куда подевалось 6 очков???
протон1
протон1
10 мая в 22:38
а что британский штамм побежден вакциной которая тромбирует?
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