Болельщики смогут посещать матчи АПЛ с 17 мая

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10 мая 2021, 22:28

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о начале третьего этапа своей дорожной карты по снятию ограничений с 17 мая.

Sky Sports сообщает, что теперь спортивные объекты по всей Великобритании смогут принимать зрителей со следующего понедельника.

Большие открытые стадионы с сидячими местами смогут принять до 10 000 зрителей начиная с 17 мая.

Ранее Премьер-Лига перенесла 37-й, предпоследний, тур на 18 и 19 мая, чтобы каждый клуб мог сыграть по одной игре перед болельщиками до конца сезона.

Также недавно сообщалось, что финал Лиги чемпионов пройдёт со зрителями. Не исключено, что игру перенесут из Турции в Англию.