Финал Лиги чемпионов пройдёт со зрителями

Финал Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити», который состоится 29 мая на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле (Турция), пройдёт со зрителями.
УЕФА намерен выделить как минимум 4000 билетов для болельщиков каждой из команд-финалистов Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Стамбуле 29 мая с ограниченным количеством зрителей, и мы уверены, что временная изоляция, действующая до 17 мая, не повлияет на ход матча.
УЕФА продолжает тесно сотрудничать с Федерацией футбола Турции, а также местными и национальными властями, чтобы провести матч безопасно.
Подробная информация о возможностях проведения матча, проездных и билетах будет опубликована до конца недели.
Цель УЕФА заключалась в том, чтобы заполнить 50% вместимости стадиона «Ататюрк» (75 000), но в связи с текущими ограничениями, действующими в Турции, скорее всего, заполняемость стадиона будет меньше. Зарубежные поездки из Великобритании могут быть разрешены с 17 мая.