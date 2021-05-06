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Финал Лиги чемпионов пройдёт со зрителями

06 мая 2021, 11:43

Финал Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити», который состоится 29 мая на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле (Турция), пройдёт со зрителями.

УЕФА намерен выделить как минимум 4000 билетов для болельщиков каждой из команд-финалистов Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Стамбуле 29 мая с ограниченным количеством зрителей, и мы уверены, что временная изоляция, действующая до 17 мая, не повлияет на ход матча.

УЕФА продолжает тесно сотрудничать с Федерацией футбола Турции, а также местными и национальными властями, чтобы провести матч безопасно.

Подробная информация о возможностях проведения матча, проездных и билетах будет опубликована до конца недели.

Цель УЕФА заключалась в том, чтобы заполнить 50% вместимости стадиона «Ататюрк» (75 000), но в связи с текущими ограничениями, действующими в Турции, скорее всего, заполняемость стадиона будет меньше. Зарубежные поездки из Великобритании могут быть разрешены с 17 мая.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
11 мая в 00:08
Раз уж решили Ататюрк стадион, пусть так остаётся. Нейтральная территория
hazardfan
hazardfan ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
06 мая в 14:57
Логично конечно, вопрос как договорятся, это же и престиж, и деньги, но здоровье на первом месте
Van Vanovich
Van Vanovich
06 мая в 14:38
Не знал что Стадион Ататюрк такой вместительный, 150 000 чел.
Igo0rek
Igo0rek ответ stanichnik (раскрыть)
06 мая в 14:16
Уэмбли был бы самый лучшим вариантом.
idres
idres
06 мая в 13:50
Хорошая новость
Мessi 10
Мessi 10
06 мая в 13:28
То есть Месси хотят штрафануть на 60 000 евро за обед с партнерами по комаде и семьями, а здесь готовы допустить иностранных болельщиков на трибуны в стране, в которой происходит настоящая эпидемия ? Да они 10 раз поперезаражаются в аэропорту, общественном транспорте, на стадионе.
Логика европейских чинуш - сорвать как можно больше денег, и плевали они на людей и коронавирус.
Союзник противников
Союзник противников ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
06 мая в 13:02, ред.
Я им сейчас телеграфирую.что ты их поддерживаешь,а то они обеспокоены нашим с тобой молчанием.
Союзник противников
Союзник противников
06 мая в 13:01
Мечтал "Зенит играть в финале,
но что-то где-то не срослось,
пока там отмывали налик,
и уповали на небось...

Зато мы в банях моем тело,
в футбол играет "Енисей",
а также в области болелов
мы впереди планеты всей!
Байкал-38
Байкал-38
06 мая в 12:55
У нас даже во второй лиге зрителей больше, ну а об посещаемости ФНЛ и тем более РПЛ лиге чемпионов можно только мечтать.
Полуфиналы хоть и были интересны, но смотрелись очень убого при пустых трибунах.
Смотрите финал кубка России Локо - КС 12 мая 2021 и завидуйте.
Elliada
Elliada
06 мая в 12:42
ПСЖ с Реалом то же посмотрят
rubinovyi2
rubinovyi2
06 мая в 12:25
Вот уж навезут оттуда короны..(
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
06 мая в 12:17
поддерживаю англичан которые требуют провести финал лиги чемпионов у себя в стране ( оба финалиста из Англии + короновирусные ограничения) в Турции сейчас коменданский час действует и проводить столь крупные соревнования просто не разумно. на уэмбли сыграли бы финал и вместимость 25 - 30 % была бы в Лондоне и меньше всяких перелётов с лишними контактами людей и без завоза в свою страну всяких штампов короновируса... ( вот мне интересно кто собирается смотреть олимпийские игры в Токио?)
stanichnik
stanichnik
06 мая в 12:11
Если УЕФА планирует произвести допуск зрителей на финал ЛЧ и, раз уж так вышло, что в главном матче турнира играют две английские команды, то в интересах болельщиков справедливо было бы провести матч у них на родине на нейтральном поле, например где-нибудь в Ливерпуле тем более, что там в отличии от Турции требования по карантину смягчают и возможен допуск болельщиков на стадионы.
Alex12357
Alex12357
06 мая в 12:08
Желаю Челси выйграть трофей,пока ещё Тухель не набрал новых игроков!
Знатог
Знатог
06 мая в 11:56
Можно и в соборе ая софья, универсальная вещь.
beefs
beefs
06 мая в 11:55
интересно, в Турции комендантский час и в то же время болельщики на стадионе...
Баобаб
Баобаб
06 мая в 11:46
Задолбал этот вирус искусственный. Смотришь футбол по телеку, играют как в кастрюле. В Англии хоть звуки стадиона врубают, не так стрёмно.
sihafazatron
sihafazatron
06 мая в 11:44
Турки поддержут гюндогана)))
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