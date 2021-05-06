Финал Лиги чемпионов пройдёт со зрителями

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06 мая 2021, 11:43

Финал Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити», который состоится 29 мая на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле (Турция), пройдёт со зрителями.

УЕФА намерен выделить как минимум 4000 билетов для болельщиков каждой из команд-финалистов Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Стамбуле 29 мая с ограниченным количеством зрителей, и мы уверены, что временная изоляция, действующая до 17 мая, не повлияет на ход матча. УЕФА продолжает тесно сотрудничать с Федерацией футбола Турции, а также местными и национальными властями, чтобы провести матч безопасно. Подробная информация о возможностях проведения матча, проездных и билетах будет опубликована до конца недели.