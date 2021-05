Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что матч 38-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» пройдет со зрителями.

На последней игре сезона смогут присутствовать 10 тысяч болельщиков.

We're planning to welcome supporters back to Anfield for our final @premierleague game of the season against @CPFC.



More info ⤵️

LFC