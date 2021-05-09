Фанаты «Баварии» призвали клуб выступить против реформы Лиги чемпионов

Болельщики «Баварии» недовольны грядущей реформой Лиги чемпионов.
Фанаты обратились к руководству клуба с призывом выступить против данного решения.
Будь то Суперлига или реформа ЛЧ: футбол для фанатов, а не для миллионеров! Румменигге, Кан, Герлингер: решать вам!
У Баварии нет конкурентов и оформлено очередное чемпионство .
Бавария переросла свой чемпионат , но лучше играть со слабыми соперниками .
У Баварии нет конкурентов и оформлено очередное чемпионство .
Бавария переросла свой чемпионат , но лучше играть со слабыми соперниками .