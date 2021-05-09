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Фанаты «Баварии» призвали клуб выступить против реформы Лиги чемпионов

09 мая 2021, 08:44

Болельщики «Баварии» недовольны грядущей реформой Лиги чемпионов.

Фанаты обратились к руководству клуба с призывом выступить против данного решения.

Будь то Суперлига или реформа ЛЧ: футбол для фанатов, а не для миллионеров! Румменигге, Кан, Герлингер: решать вам!

Фанаты «Баварии» призвали клуб выступить против реформы Лиги чемпионов

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответ 3ton (раскрыть)
09 мая в 21:59
Если ты про сторонников суперлиги, то абсолютно правильно!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ 1_DEIVID (раскрыть)
09 мая в 21:57
А это к чему?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 мая в 15:22
Здравый смысл торжествует.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
09 мая в 14:20
Согласен, 8 групп по 4 команды - идеальный формат! Швейцарская система пусть в шахматах будет.
swed27
swed27
09 мая в 14:02
Суперлига захлебнулась в собственной наглости. Прежде чем "отпочковаться" от УЕФА надо было подумать о последствиях. Грядущая реформа ЛЧ Явно не на руку грандам, в том числе Баварии. Таким образом возникла патовая ситуация выход из которой может быть только один. Все члены Уефа должны выработать такое решение которое устроит всех
3ton
3ton
09 мая в 12:27
Фанатов Баварии можно понять .
У Баварии нет конкурентов и оформлено очередное чемпионство .
Бавария переросла свой чемпионат , но лучше играть со слабыми соперниками .
3ton
3ton ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
09 мая в 12:24
Быть в меньшинстве , но говорить за всех 🤣
juvenale
juvenale
09 мая в 12:15
это другое хахахаха
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
09 мая в 11:23
От идиотов
1_DEIVID
1_DEIVID ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
09 мая в 11:06
ЦСКА уже ни... не поможет.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
09 мая в 10:53, ред.
Я был бы в первых рядах этих болельщиков, молодцы. Суперлига это не просто зло, а худшее, что может убить футбол навсегда.
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
09 мая в 10:51
Что за бред что Суперлига не для фанатов? Откуда это вообще пошло?
Little Caprice
Little Caprice
09 мая в 10:10
Первое, с чего стоит начать болельщикам Баварии - это требование к руководству прекратить скупку всех игроков лиги. Футбол - для болельщиков. Но что, только для баварских?
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
09 мая в 09:43, ред.
    STVA 1
    STVA 1
    09 мая в 08:46
    Болелы имеют право так говорить
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