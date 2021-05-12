Сычёв посоветовал Сергееву не уходить из «Крыльев»

Бывший российский футболист посоветовал форварду «Крыльев Советов» не менять клуб в ближайшее время.

Сохранит ли Сергеев бомбардирские качества? Думаю, ему это по силам, потому что забить 40 мячей в ФНЛ — не может быть легко. За этим стоит огромная работа и талант. Я уверен, что в РПЛ он не снизит к себе требования и будет способен заиграть на хорошем, высоком уровне. Он молодой и у него все впереди. Мы будем этому рады, так как у нас дефицит бомбардиров и для сборной это не очень хорошо. Уверен, что у него все получится.