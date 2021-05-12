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Сычёв посоветовал Сергееву не уходить из «Крыльев»

12 мая 2021, 14:02

Бывший российский футболист Дмитрий Сычёв посоветовал форварду «Крыльев Советов» Ивану Сергееву не менять клуб в ближайшее время.

Сохранит ли Сергеев бомбардирские качества? Думаю, ему это по силам, потому что забить 40 мячей в ФНЛ — не может быть легко. За этим стоит огромная работа и талант. Я уверен, что в РПЛ он не снизит к себе требования и будет способен заиграть на хорошем, высоком уровне. Он молодой и у него все впереди. Мы будем этому рады, так как у нас дефицит бомбардиров и для сборной это не очень хорошо. Уверен, что у него все получится.

Думаю, ему точно не нужно уходить в первый сезон. Видно, что в «Крыльях» есть своя химия: с тренером и партнерами. А этого очень тяжело добиться в других командах, тем более с нуля, где будут сразу требовать результата и голов. Поэтому для адаптации в РПЛ ему нужно сезон-другой провести в «Крыльях». Помочь им закрепиться в лиге и обрести уверенность в своих силах.

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Все комментарии
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
12 мая в 15:09
Говорит то правильно. Стоит остаться. Но когда говорят, что он «молодой» и еще пару-тройку лет можно поиграть за Крылья, то люди забывают, что этому «молодому» уже 26 лет будет в этом году. К 30 годам он уже нафиг не нужен будет клубам из верхней части таблицы.. (язык не поворачивается называть их «топовые клубы»)
Ironigor
Ironigor
12 мая в 14:21, ред.
Всё правильно сказано, он то точно знает что говорить. А вот тут на сцену может выйти алчность агента и вот тогда бабло может сыграть очень негативно на дальнейшей судьбе молодого игрока. Подождём развязки, и я думаю она произойдёт очень скоро, после того как Крылышки сыграют в финале кубка России с Локо. И если он там себя ещё и проявит, то я думаю станет очень многим интересен Сергеев. В общем ждать осталось совсем немного. Ждём развязки. Удачи ему в КС и в сегодняшнем матче!
Всем Добра !!!
drug01
drug01
12 мая в 14:08
Важный совет но он молодой и...
shlomo
shlomo
12 мая в 14:05
Очень дельный совет дал...молодец!
Остапчук 67
Остапчук 67
12 мая в 14:05
Это хороший совет
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