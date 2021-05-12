Сычёв посоветовал Сергееву не уходить из «Крыльев»

Бывший российский футболист Дмитрий Сычёв посоветовал форварду «Крыльев Советов» Ивану Сергееву не менять клуб в ближайшее время.
Сохранит ли Сергеев бомбардирские качества? Думаю, ему это по силам, потому что забить 40 мячей в ФНЛ — не может быть легко. За этим стоит огромная работа и талант. Я уверен, что в РПЛ он не снизит к себе требования и будет способен заиграть на хорошем, высоком уровне. Он молодой и у него все впереди. Мы будем этому рады, так как у нас дефицит бомбардиров и для сборной это не очень хорошо. Уверен, что у него все получится.
Думаю, ему точно не нужно уходить в первый сезон. Видно, что в «Крыльях» есть своя химия: с тренером и партнерами. А этого очень тяжело добиться в других командах, тем более с нуля, где будут сразу требовать результата и голов. Поэтому для адаптации в РПЛ ему нужно сезон-другой провести в «Крыльях». Помочь им закрепиться в лиге и обрести уверенность в своих силах.
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!