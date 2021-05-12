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Комбаров: «Правильно заметили, что ФНЛ — самая сильная лига в мире»

12 мая 2021, 09:51

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился эмоциями после победы в ФНЛ.

Если сравнивать чемпионство со «Спартаком», это, конечно, разные эмоции, тем не менее это титул, выполненная задача. Это всегда приятно.

Как мне ФНЛ? Насчет перелетов — ничего сложного. Единственное — график чуть плотнее, чем в Премьер-Лиге. Бывают игры через третий день на четвертый, через второй — на третий. Но к такому ритму через месяц привыкаешь, поэтому ничего страшного нет. Тем более есть ротация.

Что касается уровня, наверное, правильно заметили, что это самая сильная лига в мире, и от этого такие результаты — много матчей по 5:0, 6:0. Очень большой разброс.

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Все комментарии
mortid
mortid
12 мая в 11:15
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    12 мая в 11:04
    По крайней мере на сегодняшний момент в ФНЛ был подготовлен уже готовый как минимум середняк РПЛ. "Крылья" в начале года выступали не слишком удачно, но с приходом Осинькина, сформировалась по настоящему сильная команда, способная играть в современный вертикальный футбол. Раскрылись как игроки Сергеев, Ежов, Цыпченко, Зиньковский. И много зависит от сегодняшнего матча. Если удастся выиграть кубок, появиться путевка в Лигу Европы, а значит финансирование, призовые и возможность сохранить нынешний состав. Удачи "Крыльям" в сегодняшней игре!
    Gahi
    Gahi
    12 мая в 10:42
    Всё верно сказано по результатам самая сильная лига, осталось самое малость Крыльям Советов выиграть Кубок в финале у Локомотива которая будет отстаивать статус Российской Премьер Лиги. И будет очень интересно посмотреть на то что будут говорить и делать многие после того как с четвёртой попытки в своей истории команда из Самары наконец-то выиграет в финале долгожданный Кубок России. Удачи
    beefs
    beefs
    12 мая в 10:30
    так в чем же сила ФНЛ...
    Garrincha58
    Garrincha58
    12 мая в 10:17
    только дурак или в шутку такое говорит, какая на фиг ФНЛ
    КЭТиК
    КЭТиК
    12 мая в 10:09
    Любая победа приятна.
    shlomo
    shlomo
    12 мая в 10:03
    Все правильно сказал
    drug01
    drug01
    12 мая в 10:02
    Вот где настоящий футбол....
    STVA 1
    STVA 1
    12 мая в 10:02
    Дима юморнул
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    12 мая в 10:00
    Все над нами угорают...
    sihafazatron
    sihafazatron
    12 мая в 09:57
    До сих пор отмечает?))
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