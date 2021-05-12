Комбаров: «Правильно заметили, что ФНЛ — самая сильная лига в мире»

Защитник «Крыльев Советов» поделился эмоциями после победы в ФНЛ .

Если сравнивать чемпионство со «Спартаком», это, конечно, разные эмоции, тем не менее это титул, выполненная задача. Это всегда приятно.

Как мне ФНЛ ? Насчет перелетов — ничего сложного. Единственное — график чуть плотнее, чем в Премьер-Лиге. Бывают игры через третий день на четвертый, через второй — на третий. Но к такому ритму через месяц привыкаешь, поэтому ничего страшного нет. Тем более есть ротация.

Что касается уровня, наверное, правильно заметили, что это самая сильная лига в мире, и от этого такие результаты — много матчей по 5:0, 6:0. Очень большой разброс.