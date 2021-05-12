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Сенников: «Единственный шанс исправиться для „Локо“ – это победа в Кубке»

12 мая 2021, 13:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников прокомментировал предстоящий матч финала Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».

Надеюсь, что матч будет интересным, обоюдоострым и победит сильнейший. Явный фаворит в этом противостоянии «Локомотив», и статистика, и опыт, и то, что команда находится сейчас в Премьер-Лиге, подбор футболистов, говорит о том, что у «Локо» есть преимущество. Смогут ли «Крылья» справиться с психологическим волнением? Многие ребята не знают вкуса побед на высоком уровне. В основном команда молодая у Самары.

С одной стороны, «Локомотив» выдал очень хорошую серию побед, а с другой, можно проиграть ключевые матчи и в итоге ничего не добиться. После того как «Зениту» проиграли, единственный шанс исправиться – это победа в Кубке. И нужно еще выиграть последний тур, чтобы занять третье место – это тоже очень важно. И если проиграть два ключевых матча, на фоне всех побед, все равно можно почувствовать провал.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
12 мая в 15:26, ред.
Чем ближе стартовый свисток на финальный матч за Кубок страны, тем больше всевозможных прогнозов от футбольных специалистов и аналитиков .На примере сегодняшнего матча в очередной раз попытаемся узнать на сколько справедлива в футболе поговорка: "Порядок бьёт класс!" , хоть и находятся оба соперника на лидирующих позициях, да вот только Лиги у них разные. Локомотив играет в РПЛ и располагает в своём составе несколькими игроками, выступающих в различных сборных одиннадцати стран, общей стоимостью восемьдесят восемь с половиной миллионов евро, в то время как, вся самарская команда стоит порядка двадцати миллионов и представляет она пока официально ФНЛ. В общем набираемся терпения и ждём долгожданной развязки.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
12 мая в 13:59
У «Локомотива» спад, он проиграет.
makkie
makkie
12 мая в 13:53, ред.
Локо мастеровитее, но в последних двух матчах их не узнать.
Крылья на кураже могут доставить проблем паровозам.
Но думаю, Кубок всё же возьмет Локо.
beefs
beefs
12 мая в 13:50
крылья просто так не сдадутся...
STVA 1
STVA 1
12 мая в 13:48
Крылья дадут бой думаю
ДАША Д
ДАША Д
12 мая в 13:42
Шанс на второе место тоже не потерян.
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