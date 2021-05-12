Сенников: «Единственный шанс исправиться для „Локо“ – это победа в Кубке»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч финала Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».

Надеюсь, что матч будет интересным, обоюдоострым и победит сильнейший. Явный фаворит в этом противостоянии «Локомотив», и статистика, и опыт, и то, что команда находится сейчас в Премьер-Лиге, подбор футболистов, говорит о том, что у «Локо» есть преимущество. Смогут ли «Крылья» справиться с психологическим волнением? Многие ребята не знают вкуса побед на высоком уровне. В основном команда молодая у Самары.

С одной стороны, «Локомотив» выдал очень хорошую серию побед, а с другой, можно проиграть ключевые матчи и в итоге ничего не добиться. После того как «Зениту» проиграли, единственный шанс исправиться – это победа в Кубке. И нужно еще выиграть последний тур, чтобы занять третье место – это тоже очень важно. И если проиграть два ключевых матча, на фоне всех побед, все равно можно почувствовать провал.