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Кавазашвили: «В Смолова не верят, потому что он подвёл сборную на ЧМ-2018»

12 мая 2021, 04:43

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал отсутствие нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в расширенном составе сборной России на Евро-2020.

Что я могу сказать? Смолов, конечно, лишил сборную России призового места на ЧМ-2018, вы помните эту историю с пенальти. И в психологическом плане, конечно, это чисто футбольное пижонство – то, что он тогда сотворил, наказал всю страну. Тогда, если бы он забил этот пенальти, мы могли бы играть уже в финале или в четверке лучших команд мира, повторить или даже превзойти результат 1966 года, где мы получили бронзовые награды чемпионата мира за четвертое место.

В «Краснодаре» он начал очень хорошо играть, несколько лет играл здорово. Потом перевели его в Москву, и он здесь уже начал то так, то эдак. Потом уже даже попробовали за границу его переправить – за границей он не прижился, то же самое, вернулся. Сейчас в «Локомотиве» он зашевелился кое-как – но я думаю, здесь чисто в психологическом плане ему просто не верят. Я думаю вот так.

После чемпионата мира всё это и получилось. Вот есть такие невезучие футболисты, которые вроде как ничего, а не лежит у тренера душа пригласить и поставить его в команду. Так не может быть – он сегодня в принципе лучший нападающий «Локомотива», что ни говори. Забивает голы, не портит игру. И не брать игрока, который может чем-то помочь сборной национальной команде страны, бояться его ставить, даже подпускать! Вот тебе и раз.

Получается, тренер в него не верит. И хоть убей, его не переубедишь в этом. Главная причина – это то, что подвёл сборную на чемпионате мира, я уверен на 100%. Не в том, что мстят ему, а просто уже не верят. Вот это проявление пижонства, которое он допустил – этим и оторвал от себя уже доверие. Вот это вот ужасно. Вернуть его очень тяжело.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
12 мая в 10:12
Смолов просто возрастной игрок, верим мы в него или нет.
Союзник противников
Союзник противников
12 мая в 09:41
Тот пенальти уже ни при чём,а вот то,что Федя ненадёжный человек и футболист,способный подвести в важный момент-это точно.И сейчас он блеснул в Локо три матча,а в нужный момент снова слился,спрятавшись под газон.
Little Caprice
Little Caprice
12 мая в 08:27
Забавно, что всех собак вешают на Смолова, забывая, что один наш чистокровный русский тоже промазал.
rubinovyi2
rubinovyi2
12 мая в 07:39
Эх Федька,Федька..,нашли стрелочника..)))
КЭТиК
КЭТиК
12 мая в 06:17
Логичное объяснение очевидной вещи.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 мая в 05:21
В Смолова не верят усач и такие как анзор.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
12 мая в 04:45
Просто он плохой танцор
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