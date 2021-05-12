Кавазашвили: «В Смолова не верят, потому что он подвёл сборную на ЧМ-2018»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал отсутствие нападающего «Локомотива» в расширенном составе сборной России на Евро-2020.

Что я могу сказать? Смолов, конечно, лишил сборную России призового места на ЧМ -2018, вы помните эту историю с пенальти. И в психологическом плане, конечно, это чисто футбольное пижонство – то, что он тогда сотворил, наказал всю страну. Тогда, если бы он забил этот пенальти, мы могли бы играть уже в финале или в четверке лучших команд мира, повторить или даже превзойти результат 1966 года, где мы получили бронзовые награды чемпионата мира за четвертое место.

В «Краснодаре» он начал очень хорошо играть, несколько лет играл здорово. Потом перевели его в Москву, и он здесь уже начал то так, то эдак. Потом уже даже попробовали за границу его переправить – за границей он не прижился, то же самое, вернулся. Сейчас в «Локомотиве» он зашевелился кое-как – но я думаю, здесь чисто в психологическом плане ему просто не верят. Я думаю вот так.

После чемпионата мира всё это и получилось. Вот есть такие невезучие футболисты, которые вроде как ничего, а не лежит у тренера душа пригласить и поставить его в команду. Так не может быть – он сегодня в принципе лучший нападающий «Локомотива», что ни говори. Забивает голы, не портит игру. И не брать игрока, который может чем-то помочь сборной национальной команде страны, бояться его ставить, даже подпускать! Вот тебе и раз.

Получается, тренер в него не верит. И хоть убей, его не переубедишь в этом. Главная причина – это то, что подвёл сборную на чемпионате мира, я уверен на 100%. Не в том, что мстят ему, а просто уже не верят. Вот это проявление пижонства, которое он допустил – этим и оторвал от себя уже доверие. Вот это вот ужасно. Вернуть его очень тяжело.