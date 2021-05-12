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Геркус: «„Крылья“ будут безжалостно прихлопнуты расчетливым „Локо“»

12 мая 2021, 12:10
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предстоящий матч финала Кубка России, где железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов».

Полгода абсолютного доминирования «Крыльев» в лучшей лиге мира — с декабря у них там 15 побед при всего одной ничьей, да и в Кубке 4 победы над клубами РПЛ подходят к кульминации. Удастся ли им поставить восклицательный знак после такой серии, выиграв первый трофей в клубной истории? А заодно получить прямую путевку в Лигу Европы и 6 млн евро призовых? Мое мнение: нет.

Веселые, задорные «Крылья» будут безжалостно прихлопнуты расчетливым и опытным «Локо».

«Локомотив» выдержит атаки соперника, разобьет их по центру, оттеснит на фланги, заставив заниматься бесплодными навесами, выждет, присмотрится и ближе к середине тайма или даже в конце сбегает пару раз в убийственные контратаки. 1:0 — и уйдет на перерыв.

Во втором тайме сценарий повторится, только «Локомотив» пару раз может перейти к прессингу и активным атакам минут на 10 и закатит еще один-два. Итог 2:0 или даже 3:0 в пользу «Локо».

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Все комментарии
Евгений Головин 1
Евгений Головин 1
12 мая в 19:27
Был такой Пауль - восьминог. И Троцкий был! Пи.........ли они не хуже геркуса. И что с ними стало!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
12 мая в 14:01
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    12 мая в 13:20
    Динамо тоже так считали. И где они сейчас? Вперёд КС
    Ironigor
    Ironigor
    12 мая в 12:53
    Можно сказать что слова Геркуса выглядят совершенно не уважительно к клубу КС и не делает ему чести ,как к человеку вообще !!! Тем более который ещё не так давно возглавлял клуб Локомотив. А то что прихлопнут ,это очень большой вопрос !!? И как бы не произошло обратное действие со стороны Крылышек, которые не по жребию попали в финал кубка России, а боролись за это право ,и доказали своей игрой и победами в том числе и с командами РПЛ. Так что возникает вопрос к товарищу Геркусу , а что вы скажете интересно узнать если КС всё таки прихлопнут в финале Локомотив 🚂 ??? Или отсидитесь молча за рюмочкой горькой , запивая проигрыш ?!! Очень некрасиво с вашей стороны звучит такой необдуманный жест. Время только может дать ответ на вопрос о победителе этого матча . Ждём красивого футбола ⚽ от двух команд и чтобы без травм !!! И пусть победит сильнейший !!! От себя пожелаю Удачи Крылышкам !!! Очень хочется увидеть этот молодой амбициозный клуб в Европе !!! Всем Добра !!!
    David Young
    David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    12 мая в 12:40
    .
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    12 мая в 12:29, ред.
    Да пошел ты, Геркус.
    Шуnя771
    Шуnя771
    12 мая в 12:26
    Геркус: «„Крылья“ будут безжалостно прихлопнуты расчетливым „Локо“»

    Если игра будет проходить в формате 11х11..., то бабушка надвое сказала....

    Кубковая игра есть кубковая.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    12 мая в 12:23
    Я бы поспорил с Геркусом. Крылья сейчас поймали кураж, их лидер Сергеев творит бомбардирскую историю. Возможное НЕ допущение КрыС в РПЛ только раззадорит команду. Им есть что доказывать, тем более остался один шаг.
    В то же время Локо потерял 4 из 6 очков в чемпионате, откатился на третье место. Но пока им теоретически светит ЛЧ место, они будут думать о 30 туре. Так что непонятно, какой состав они выпустят.
    Надеюсь, игра будет огонь, победит сильнейший и без участия судей...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    12 мая в 12:22
    Несолидно бывшему руководителю делать такие заявления. Это явное неуважение и к команде КС , и к ее болельщикам . Очень некрасиво. Надо все же уважать соперника . Геркус явно переборщил с острословием. Впрочем тактичность - это не его конек.
    Верю , что КС дадут бой опытному кубковому бойцу.
    Ждемс финала.
    Всем здоровья.
    sv_1969
    sv_1969
    12 мая в 12:22
      swed27
      swed27
      12 мая в 12:17
      Очень оптимистичный прогноз
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