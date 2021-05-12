Геркус: «„Крылья“ будут безжалостно прихлопнуты расчетливым „Локо“»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предстоящий матч финала Кубка России, где железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов».

Полгода абсолютного доминирования «Крыльев» в лучшей лиге мира — с декабря у них там 15 побед при всего одной ничьей, да и в Кубке 4 победы над клубами РПЛ подходят к кульминации. Удастся ли им поставить восклицательный знак после такой серии, выиграв первый трофей в клубной истории? А заодно получить прямую путевку в Лигу Европы и 6 млн евро призовых? Мое мнение: нет.

Веселые, задорные «Крылья» будут безжалостно прихлопнуты расчетливым и опытным «Локо».

«Локомотив» выдержит атаки соперника, разобьет их по центру, оттеснит на фланги, заставив заниматься бесплодными навесами, выждет, присмотрится и ближе к середине тайма или даже в конце сбегает пару раз в убийственные контратаки. 1:0 — и уйдет на перерыв.

Во втором тайме сценарий повторится, только «Локомотив» пару раз может перейти к прессингу и активным атакам минут на 10 и закатит еще один-два. Итог 2:0 или даже 3:0 в пользу «Локо».