Геркус: «„Крылья“ будут безжалостно прихлопнуты расчетливым „Локо“»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предстоящий матч финала Кубка России, где железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов».
Полгода абсолютного доминирования «Крыльев» в лучшей лиге мира — с декабря у них там 15 побед при всего одной ничьей, да и в Кубке 4 победы над клубами РПЛ подходят к кульминации. Удастся ли им поставить восклицательный знак после такой серии, выиграв первый трофей в клубной истории? А заодно получить прямую путевку в Лигу Европы и 6 млн евро призовых? Мое мнение: нет.
Веселые, задорные «Крылья» будут безжалостно прихлопнуты расчетливым и опытным «Локо».
«Локомотив» выдержит атаки соперника, разобьет их по центру, оттеснит на фланги, заставив заниматься бесплодными навесами, выждет, присмотрится и ближе к середине тайма или даже в конце сбегает пару раз в убийственные контратаки. 1:0 — и уйдет на перерыв.
Во втором тайме сценарий повторится, только «Локомотив» пару раз может перейти к прессингу и активным атакам минут на 10 и закатит еще один-два. Итог 2:0 или даже 3:0 в пользу «Локо».
В то же время Локо потерял 4 из 6 очков в чемпионате, откатился на третье место. Но пока им теоретически светит ЛЧ место, они будут думать о 30 туре. Так что непонятно, какой состав они выпустят.
Надеюсь, игра будет огонь, победит сильнейший и без участия судей...
В то же время Локо потерял 4 из 6 очков в чемпионате, откатился на третье место. Но пока им теоретически светит ЛЧ место, они будут думать о 30 туре. Так что непонятно, какой состав они выпустят.
Надеюсь, игра будет огонь, победит сильнейший и без участия судей...