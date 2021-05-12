Прядкин: «Российские клубы отвоюют позиции в еврокубках»

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что российские команды обязательно отвоюют позиции в еврокубках.
Чуть-чуть надо дать времени, постепенно мы отвоюем те позиции, которые сдали. Безусловно, очень жалко, что у нас сейчас будет, к примеру берем Лигу чемпионов, один клуб играть напрямую, а кто-то с предварительных раундов начнет.
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Ничуть не жалко!
Что заслужили - на то и напоролись. Наши клубы в ЛЧ играют через не могу, особой конкуренции составить не могут. В том числе середнячкам по меркам Европы. Так что нечего нам пока там делать.
Лучше бы подумали, как решить проблему с лимитом.
__________________________
Ничуть не жалко!
Что заслужили - на то и напоролись. Наши клубы в ЛЧ играют через не могу, особой конкуренции составить не могут. В том числе середнячкам по меркам Европы. Так что нечего нам пока там делать.
Лучше бы подумали, как решить проблему с лимитом.