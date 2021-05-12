Прядкин: «Российские клубы отвоюют позиции в еврокубках»

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что российские команды обязательно отвоюют позиции в еврокубках.

Чуть-чуть надо дать времени, постепенно мы отвоюем те позиции, которые сдали. Безусловно, очень жалко, что у нас сейчас будет, к примеру берем Лигу чемпионов, один клуб играть напрямую, а кто-то с предварительных раундов начнет.