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Прядкин: «Российские клубы отвоюют позиции в еврокубках»

12 мая 2021, 09:17

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что российские команды обязательно отвоюют позиции в еврокубках.

Чуть-чуть надо дать времени, постепенно мы отвоюем те позиции, которые сдали. Безусловно, очень жалко, что у нас сейчас будет, к примеру берем Лигу чемпионов, один клуб играть напрямую, а кто-то с предварительных раундов начнет.

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Все комментарии
galem72
galem72
12 мая в 11:23
Это как российская экономика войдёт в топ-5 мира. Что-что, а пафосно врать на публику едрасы отлично умеют. ))

"...чуть-чуть надо дать времени..."

Так времени на раскачку у нас ведь уже давно нет! Плешивый своему чиновью сотню раз из года в год это твердил. Видимо, прядкин плохо слушал своего кремлёвского хозяина. ))
Ironigor
Ironigor
12 мая в 10:40
АГА, При Помощи Кирки Лопаты и Какой-то МАТЕРИ ,Смогут - «Российские клубы отвоюют позиции в еврокубках» !!!!!
rubinovyi2
rubinovyi2
12 мая в 10:15
С чего бы ради?Даже никаких наметок нет..((
alexamit
alexamit
12 мая в 09:54
Как по Задорнову-Диагноз-НУ ПРОСТО ДУРАК!!!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
12 мая в 09:52
Очередное балабольство. Просто слова и ноль дел.
makkie
makkie
12 мая в 09:46
Безусловно, очень жалко, что у нас сейчас будет, к примеру берем Лигу чемпионов, один клуб играть напрямую, а кто-то с предварительных раундов начнет.
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Ничуть не жалко!
Что заслужили - на то и напоролись. Наши клубы в ЛЧ играют через не могу, особой конкуренции составить не могут. В том числе середнячкам по меркам Европы. Так что нечего нам пока там делать.
Лучше бы подумали, как решить проблему с лимитом.
МапС
МапС
12 мая в 09:36
Верится с трудом...
Союзник противников
Союзник противников
12 мая в 09:35
Под руководством Прядкина и Митрофана МедвеДюкова-вряд ли это осуществимо.
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