Газизов: «Надеюсь, моя маленькая крупица во втором месте „Спартака“ есть»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мыслями о втором месте «Спартака» по итогам сезона РПЛ .

Надеюсь, какая-то моя маленькая крупица во втором месте «Спартака» есть. Я приходил в «Спартак», для меня не было никакой разницы, кто и чего. Всегда надо смотреть на таблицу. Это самый важный фактор. Остальное — разговоры. Это всё что угодно, но не спорт. Я смотрел сегодня на игру только своей команды.