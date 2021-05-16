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Газизов: «Надеюсь, моя маленькая крупица во втором месте „Спартака“ есть»

вчера, 20:04

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мыслями о втором месте «Спартака» по итогам сезона РПЛ.

Надеюсь, какая-то моя маленькая крупица во втором месте «Спартака» есть. Я приходил в «Спартак», для меня не было никакой разницы, кто и чего. Всегда надо смотреть на таблицу. Это самый важный фактор. Остальное — разговоры. Это всё что угодно, но не спорт. Я смотрел сегодня на игру только своей команды.

Газизов являлся генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:11
Эта крупица что ли ?
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 22:30
Стëб засчитан
d_fincher
d_fincher
вчера в 21:57, ред.
К сожалению, роль Газизова во втором месте Спартака - огромна. Трансфером Кокорина он закрыл крайне важную позицию в Спартаке - и игра Кокорина как минимум лишила Спартак 5-10 очков. Кокорин занимал чуждое место, получал деньги, команда терпела урон. И за все за это Спартак платил самую большую зарплату в своей истории. Спасибо Шамилю.
berda2003
berda2003
вчера в 21:51
хорошая крупица - 400 лямов увёз отступных за 4 месяца + з/п с премией несколько десятков лямов в месяц ...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:36, ред.
Есть,и надо её съесть! А неуспех в отборе ЛЧ разделишь с Арнольдычем,споёте дуэтом :"Ты крупица,я крупица,нас с тобою дво-ое,из таких крупиц водица бережок намо-о-оет,бережок намоет!".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:42
1 очко от Уфы точно крупица...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:40
Как минимум две крупицы - одну с трудом сплавили в "Фиорентину", другую отдали в аренду "Уфе".
Caliostro
Caliostro
вчера в 20:39
Спартак-Уфа 0-3 чистый ДОГОВОРНЯК!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:36
Газизов и Уфа - Газизов и Остон. Газизов Крупица ....))).
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Alhunah (раскрыть)
вчера в 20:27
не был бы...
beefs
beefs
вчера в 20:19
конечно и не одна...
Alhunah
Alhunah
вчера в 20:19
да, если бы не Газиз то спартак был бы 1
drug01
drug01
вчера в 20:18
Безусловно так! Теперь они пожалеют...
mor57
mor57
вчера в 20:17
Уфа поздравила на закрывашке 0-3 с днОм рождения...
и это не крупица!!!
Сп62
Сп62
вчера в 20:15
За такие бабки и только крупица.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:15
Ну конечно осталась. Федун до сих пор не может погасить неустойку в 400 лямов!
BDA8181
BDA8181 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:15, ред.
ну по сути если смотреть , Газизов на этом трансе Спаму бабло заработал. Так что не провальный в принцепе трансфер.
ABir
ABir
вчера в 20:14
Теперь, как Червиченко будет давать интервью про Спартак, который тоже не как не может забыть , что был его президентом
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:13
Если бы Газизов не ушёл, то Спартак врятли занял бы 2 место
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:06
Один трансфер Кокорина это не крупица, это глыба!
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