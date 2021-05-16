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Промес: «Злость помогла мне поверить в себя, а „Спартаку“ — попасть в ЛЧ»

вчера, 17:44
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мыслями о попадании красно-белых в квалификацию Лиги чемпионов.

Мне не важно, с кем играть в квалификации Лиги чемпионов. Мы уже успели соскучиться по турниру, тем более я дважды играл там со «Спартаком». Но если мы хотим в Лигу чемпионов, нам надо думать только о победе, а не о сопернике.

В перерыве я был зол на самого себя. Только на себя. Мне надо было завести себя, я не ждал, что упущу момент. Моя работа – забить этот мяч. Но во втором тайме я всё исправил. Так что эта злость помогла мне больше поверить в себя, а нашей команде – попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

Мне ещё нужно время, тем более я пришёл во время зимнего перерыва, что для меня непривычно. Немного менял позиции, но я всё тот же игрок. Так что это вопрос времени – когда я выйду на желаемый уровень. Сейчас я на 100% готов и могу помогать команде.

Очень тяжело было сегодня играть. Мы пили много воды. Тяжело делать ускорения, но соперник в тех же условиях.

Второй со «Спартаком» и чемпион Голландии с «Аяксом»? Это невероятно, ха-ха. «Аякс» – фантастический клуб, топ-клуб. Уходя оттуда, знал, что они станут чемпионами. Постараюсь принести такую же победную энергию в «Спартак» и взять много кубков.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 22:20
Где?) Осенью на 90% присоединятся к Локомотиву в ЛЕ, а по сезону - с трофеем намного приятнее попрыгать и выпить из него шампанское,) Лишь капризного Федуна потешили
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:56
На флангах должы быть Промес и Мозес. это железно. С Ильей Кутеповым нужно прощатся-это не уровень амбиций ЛЧ. Антоха старался сегодня как мог. Он не виноват что главный 8а команды Кутепов.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:28
    makkie
    makkie
    вчера в 19:13
    Забил, молодец!

    Мы знаем, как может играть Промес. И соперники тоже знают, ведь Антоха забивал всем клубам РПЛ хотя бы по разу, в том числе и цска, которые не поддавались до последнего. Но Промес и цска забил, дважды, а потом уехал в Европу.

    Ждём нового тренера, ждём решения по Квинси от голландского суда и счастливого исхода для всех. Надеюсь, порешают с родственником и Промес сбросит с себя этот груз.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 18:22
    Спортивная злость она должна присутствовать, для того чтобы настраивать себя на положительный результат. Но игру, что показывает Спартак это не уровень Лиги Чемпионов прав Промес говоря о том что нужно готовиться так, чтобы выходить играть с любым соперником уверенно и с настроем побеждать. А для этого нужно готовиться уже сейчас, чтобы не упустить драгоценное время которого всегда нехватает чтобы восстановится и быть в форме. Удачи 
    beefs
    beefs
    вчера в 18:10
    злой на себя из-за невозможности играть в Голландии, ждет тебя там...
    berda2003
    berda2003
    вчера в 18:09
    да, обезьянки бывают злые, это точно...
    quinn-se
    quinn-se
    вчера в 17:55
    Всё-таки исправился важным голом, молодец!) И Виктор топ, супер!))
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 17:46
    Паровоз пустили под откос.
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