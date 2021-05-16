Промес: «Злость помогла мне поверить в себя, а „Спартаку“ — попасть в ЛЧ»

Нападающий «Спартака» поделился мыслями о попадании красно-белых в квалификацию Лиги чемпионов.

Мне не важно, с кем играть в квалификации Лиги чемпионов. Мы уже успели соскучиться по турниру, тем более я дважды играл там со «Спартаком». Но если мы хотим в Лигу чемпионов, нам надо думать только о победе, а не о сопернике.

В перерыве я был зол на самого себя. Только на себя. Мне надо было завести себя, я не ждал, что упущу момент. Моя работа – забить этот мяч. Но во втором тайме я всё исправил. Так что эта злость помогла мне больше поверить в себя, а нашей команде – попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

Мне ещё нужно время, тем более я пришёл во время зимнего перерыва, что для меня непривычно. Немного менял позиции, но я всё тот же игрок. Так что это вопрос времени – когда я выйду на желаемый уровень. Сейчас я на 100% готов и могу помогать команде.

Очень тяжело было сегодня играть. Мы пили много воды. Тяжело делать ускорения, но соперник в тех же условиях.

Второй со «Спартаком» и чемпион Голландии с «Аяксом»? Это невероятно, ха-ха. «Аякс» – фантастический клуб, топ-клуб. Уходя оттуда, знал, что они станут чемпионами. Постараюсь принести такую же победную энергию в «Спартак» и взять много кубков.