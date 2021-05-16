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Карпин: «Сезон для „Ростова“ неудовлетворителен в плане результата»

вчера, 17:54
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после поражения в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3).

Что произошло в моменте с удалением? Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Комплекс какой-то. Я не понимал вообще что случилось, поэтому спрашивал у арбитра, почему он меня удалил.
Как оценю игру команды? Смотря с чем сравнивать. Если брать в расчёт игру против «Урала» — лучше. В плане самоотдачи, борьбы. В первом тайме нас наказали за потерю мяча возле своей штрафной. Всё остальное было намного лучше, чем было.

Сезон неудовлетворителен в плане результата. Хотели другого. Он был сложным со всех точек зрения. Не было предсезонной подготовки, много травм. Это не только у нас. С точки зрения игры – есть над чем работать.

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SERGEY17
SERGEY17
сегодня в 07:27
Очередное бла-бла-бла от Карпина . Игра не поставлена у Ростова. Не видно тренерских идей . Да , продали несколько игроков , отдали в аренду или ещё что-то , но... у команды нет рисунка игры . А проходы по флангу и навес в штрафную , а там как получится - это не игра .А - то и вообще Ростов играет бей- беги , как уже многие писали. С другой стороны : команда не в зоне вылета , обеспечила это положение в первой части чемпионата и спокойно снимает ролики для Матч ТВ , остальное на фиг нужно. Кому нужны эти рисовки ?! И почему именно начали с Ростова , а не с лидера чемпионата ? Ответ прост : там футбол на первом , втором и третьем месте . Вот как-то так. Что ждёт команду в следующем сезоне ? Да тоже самое - середина таблицы.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:28
Меньше надо было о "Спартаке" думать-там тебя всё равно не ждут! Ох,"расказачат" тебя донские,ох "расказачат"!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:58
"Ростов" под руководством Карпина - бесхребетный коллектив. Старались, когда до лидеров было близко-близко. Но после нескольких неудач, когда надо было собрать волю в кулак и попытаться переломить неблагоприятную ситуацию в свою пользу, все увидели, что характера у команды нет. Пример южан говорит о том, что нельзя выдавать авансы любой команде за-ра-нее.
протон1
протон1
вчера в 19:49
нормально шли ростов в начале а затем сдулись
alex57512
alex57512
вчера в 19:41
Если не заменим менеджера Карпина на толкового тренера, типа Бердыева, который будет выстраивать тактику на каждую игру, а не играть в безбашенный футбол, то, в следующем сезоне, Ростову обеспечен вылет в ФНЛ.
Илья85
Илья85 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:30
В прошлом году ,если не ошибаюсь ,им сказали не занимать еврокубковое место(видать было занято),а Валера взял и выиграл матч ,который их вывел
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Илья85 (раскрыть)
вчера в 19:12
У команды нет денег, кто даст тому очки
Илья85
Илья85 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:08
Думаешь ,прошлогоднюю наглость не прости до сих пор ?
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:07
В Ростове как тренер Карп себя исчерпал. Если не уберут или сам не уйдёт, будет только хуже.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:03
Ростов конечно нестабилен
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:55
Ростов купили с потрохами, и будут покупать
YVG
YVG
вчера в 18:34, ред.
Карпин явно не справляется, пора обратно в тарасовку или к Мостовому с Ловчевым иккспертом.
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
вчера в 18:30, ред.
Продайте ещё полкоманды! Вон сколько бабла по полю бегает зря...
drug01
drug01
вчера в 18:16
Совсем плохо надо идти в Спартак...
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:57
надеюсь будешь работать.
ДСА
ДСА
вчера в 17:54
Не самый плохой сезон.
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