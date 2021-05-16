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Слуцкий высказался о проведении матчей 30-го тура РПЛ в жару

вчера, 18:42
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 1Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 30-го тура РПЛ с «Ротором» (1:1) подвел итоги игры и прокомментировал решение провести все заключительные игры в жару.

Не получалось забить больше, хотя имели огромное количество моментов, огромное количество ударов. Обычно из этих позиций — сколько моментов имели Бакаев, Макаров — они обычно выжимают гораздо больше.

Но я думаю, что высокий уровень ответственности, жара, напряжение, все это сказалось. Поэтому по идее матч, который должен был для нас складываться легко, судя по рисунку, по ходу, по моментам, получилось, что мы его спасали уже в компенсированное время.

Не было ли желания у клубов перенести время начала матчей? Согласен, мы играем в декабре в Саранске при -17 в семь вечера, а в +36 мы играем в два часа дня. Наверное, не совсем логично, но этот вопрос точно не в моей компетенции.

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
вчера в 20:37
Это уже у рфс традиционно 41ться
Сп62
Сп62
вчера в 20:27
А зачем им думать о людях. Их выбирают (назначают) ведь не люди.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:17
Помнится,в СССР так всегда играли в Ашхабаде,Ташкенте,Душанбе и Алма-Ате,в разных турнирах класса А и Б. И не за такие сумасшедшие деньги. Птичек жалко...
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:02, ред.
А в этом и состоит вина руководства РПЛ! О людях они НЕ думают!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:14
Логика и руководство вещи несовместимые. Как-будто не смотрели на прогноз накануне матча. Перенесли бы два матча, как в ФНЛ, на вечер и было бы всё хоккей. А так Уфа с арсеналом играли на расслабоне и зная нужный результат.
Зато потом в кабинетах будут сидеть и выбирать кого оставить, кого повысить...
BDA8181
BDA8181
вчера в 19:08
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 18:59
    Леня реально переживал.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 18:45
    Всем было тяжело
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