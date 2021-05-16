Слуцкий высказался о проведении матчей 30-го тура РПЛ в жару

Главный тренер «Рубина» после матча 30-го тура РПЛ с «Ротором» (1:1) подвел итоги игры и прокомментировал решение провести все заключительные игры в жару.

Не получалось забить больше, хотя имели огромное количество моментов, огромное количество ударов. Обычно из этих позиций — сколько моментов имели Бакаев, Макаров — они обычно выжимают гораздо больше.

Но я думаю, что высокий уровень ответственности, жара, напряжение, все это сказалось. Поэтому по идее матч, который должен был для нас складываться легко, судя по рисунку, по ходу, по моментам, получилось, что мы его спасали уже в компенсированное время.

Не было ли желания у клубов перенести время начала матчей? Согласен, мы играем в декабре в Саранске при -17 в семь вечера, а в +36 мы играем в два часа дня. Наверное, не совсем логично, но этот вопрос точно не в моей компетенции.