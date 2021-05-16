Тедеско: «„Спартак“ показал качество и характер в игре с „Ахматом“»

Главный тренер «Спартака» поделился мыслями после матча 30-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:2).

Мы люди, а не машины. У Соболева, как и у Промеса, был момент в первом тайме, счет мог бы сложиться в нашу пользу. Но повторюсь: мы люди, а людям свойственно ошибаться.

Идеального матча быть не может, а ошибки неизбежны. Нам либо надо было сказать: «Да, мы третьи», либо сказать самим себе, что плохих дней не бывает, а бывает плохая игра. И нам надо сделать все, чтобы доказать: мы лучше.

По тому, как мы вошли в игру, сложилось хорошее ощущение. Создавали хорошие моменты и развивали атаки. Было два момента у Промеса.

Потом мы вдруг потеряли концентрацию и внимание. Что привело к необоснованным потерям мяча. Как следствие – «Ахмат» давил, забил два гола. Честно, не знаю, почему так произошло. Ведь в таких матчах важно хорошо начать.

В перерыве провели анализ. Знаю, что все ребята верили: мы можем отыграться. Настроение в раздевалке было не лучшим, но мы показали качество и характер. И по достоинству заняли второе место.