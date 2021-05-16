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Тедеско: «„Спартак“ показал качество и характер в игре с „Ахматом“»

вчера, 17:35
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мыслями после матча 30-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:2).

Мы люди, а не машины. У Соболева, как и у Промеса, был момент в первом тайме, счет мог бы сложиться в нашу пользу. Но повторюсь: мы люди, а людям свойственно ошибаться.

Идеального матча быть не может, а ошибки неизбежны. Нам либо надо было сказать: «Да, мы третьи», либо сказать самим себе, что плохих дней не бывает, а бывает плохая игра. И нам надо сделать все, чтобы доказать: мы лучше.

По тому, как мы вошли в игру, сложилось хорошее ощущение. Создавали хорошие моменты и развивали атаки. Было два момента у Промеса.

Потом мы вдруг потеряли концентрацию и внимание. Что привело к необоснованным потерям мяча. Как следствие – «Ахмат» давил, забил два гола. Честно, не знаю, почему так произошло. Ведь в таких матчах важно хорошо начать.

В перерыве провели анализ. Знаю, что все ребята верили: мы можем отыграться. Настроение в раздевалке было не лучшим, но мы показали качество и характер. И по достоинству заняли второе место.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ морозз (раскрыть)
вчера в 21:01
Ну это ты поторопился поздравить с долгожданной ЛЧ.
В ЛЧ ещё надо попасть.
Забыл что будет квалификация?
протон1
протон1
вчера в 19:52
кадыров купил игру.
Shustriy
Shustriy
вчера в 19:39
Очень смешно сказал, хотя вся страна заранее знала нужный спартаку исход матча.
морозз
морозз
вчера в 19:35
Через такие матчи, через не могу и происходит то, что называется характер и стойкость...не опустили руки как кони, не сломались и выстояли! Молодцы!
Всех красно белых братьев с долгожданной ЛЧ, успехов нам и конечно побед!
makkie
makkie
вчера в 19:15
Моментов создали много, забили всего дважды.
Главное, добились нужного результата и взяли серебро, что на сегодняшний день - максимальная планка для Спартака.
Спасибо Тедди!
Gunslinger
Gunslinger ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:23
Не иначе как в перерыве подогнали Ахмату в раздевалку каждому по молочному поросёнку!!! :)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:15
Характер , правда, у некоторых был. А "какчество" только у Кутяпова.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:56
Тут главное результат.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:42
Характер Спартак показал. Качество игры нет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:36
Красивый дог сгоняли...
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