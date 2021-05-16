«Это мой клуб навсегда». Чорлука попрощался с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» поделился эмоциями от последнего матча за московскую команду. Хорватский футболист покидает команду по окончании сезона.

Могу сказать так, девять лет очень быстро прошли. Хочу поблагодарить всех ребят, кого встретил на этом пути. Славена, Леонида, Игоря, Божо, Юрия Павловича и Марко Николича. Хочу всем сказать спасибо за работу, у них я многому научился. Все ребята, с кем я играл — я остаюсь с ними друзьями на всю жизнь, и если вам что-то нужно — я тут. И самое важное, хочу сказать спасибо от всего сердца. Это мой клуб навсегда.