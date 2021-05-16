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«Это мой клуб навсегда». Чорлука попрощался с «Локомотивом»

вчера, 17:24

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился эмоциями от последнего матча за московскую команду. Хорватский футболист покидает команду по окончании сезона.

Могу сказать так, девять лет очень быстро прошли. Хочу поблагодарить всех ребят, кого встретил на этом пути. Славена, Леонида, Игоря, Божо, Юрия Павловича и Марко Николича. Хочу всем сказать спасибо за работу, у них я многому научился. Все ребята, с кем я играл — я остаюсь с ними друзьями на всю жизнь, и если вам что-то нужно — я тут. И самое важное, хочу сказать спасибо от всего сердца. Это мой клуб навсегда.

Недавно сообщалось, что Чорлука войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:51
жаль, удачи на новом месте
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:15
Грустно всё это(
Палыч82
Палыч82
вчера в 22:16
Удачи Чарли!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:06
Настоящий мужчина и Настоящий защитник !!!
Удачи тебе в жизни !!!
beefs
beefs
вчера в 17:34
много отдал и много получил...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:30
Хороший игрок и настоящий кэп)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:30, ред.
Спасибо за всё Чарли!!! Легенда навсегда!!!
YVG
YVG
вчера в 17:27
Достойный игрок.
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