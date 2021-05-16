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Плутник: «Кубок России — большая награда за терпение болельщиков „Локо“»

вчера, 21:58

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник подвел итоги сезона для команды. Московский клуб завоевал Кубок России и бронзовые медали РПЛ и вышел в групповой раунд Лиги Европы.

В первую очередь, хочу поблагодарить всех наших болельщиков. Их поддержка была невероятной не только в домашних матчах, но и в каждой игре на выезде. Команда и клуб тоже сделали все, что могли, чтобы сегодня у них был повод для радости. Все, что клуб делает и будет делать — прежде всего, в интересах тех, кто каждый матч заполняет Черкизово, в особенности тех, кто яростно и в любой ситуации поддерживает команду на Южной трибуне и ездит за командой в разные города России. Спасибо им всем и каждому из них. Кубок России — большая награда за их переживания и терпение.

Благодаря нашему тренеру Марко Николичу, который пережил с командой тяжелейшую первую половину сезона, благодаря работе нашей команды и тренерского штаба на сборах, на тренировках и в матчах сегодня «Локомотив» имеет возможность выступить в еврокубках. Ну и отдельная благодарность ребятам-футболистам, они тоже большие молодцы.

Поздравляю «Зенит» с заслуженным чемпионством. Сегодня это — сильнейший клуб страны, с прекрасным подбором игроков. Нам предстоит большая работа, чтобы бороться за чемпионство в следующем сезоне.

Ранее к болельщикам «Локомотива» обратился Марко Николич.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:06
А зачем под зенит подстелился?
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:01
Думаю ЛЧ была бы большей наградой для болел)
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