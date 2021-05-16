Ганчаренко: «„Краснодару“ нужна свежая кровь — трансферы и игроки академии»

Главный тренер «Краснодара» поделился мыслями после победы в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

Хорошо смотрелись, делали много правильных вещей. Хорошо контролировали мяч, играли как в атаке, так и в обороне. Самоотверженно играли, возможно, нам этого не хватало в предыдущих матчах. Заслужили сегодня победить. У нас нет цели удержать мяч в чистом виде, возможно, мы не всегда распознавали моменты, когда нужно быстрее атаковать.

К сожалению, наша победа меркнет на фоне травмы Вандерсона. Хотелось бы в преддверии нового сезона сохранить такого игрока, но, к сожалению, травма кажется серьезной.

После моего прихода в «Краснодар» что-то получалось, что-то нет, но очевидно, что цикл этой команды закончился, нужна свежая кровь — трансферы и игроки нашей академии.