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Ганчаренко: «„Краснодару“ нужна свежая кровь — трансферы и игроки академии»

вчера, 21:08
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился мыслями после победы в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

Хорошо смотрелись, делали много правильных вещей. Хорошо контролировали мяч, играли как в атаке, так и в обороне. Самоотверженно играли, возможно, нам этого не хватало в предыдущих матчах. Заслужили сегодня победить. У нас нет цели удержать мяч в чистом виде, возможно, мы не всегда распознавали моменты, когда нужно быстрее атаковать.

К сожалению, наша победа меркнет на фоне травмы Вандерсона. Хотелось бы в преддверии нового сезона сохранить такого игрока, но, к сожалению, травма кажется серьезной.

После моего прихода в «Краснодар» что-то получалось, что-то нет, но очевидно, что цикл этой команды закончился, нужна свежая кровь — трансферы и игроки нашей академии.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:42
А «Ростову» нужен нормальный тренер
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:27
В следующем сезоне быки во главе с Михайловичем займут достойное место.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:26
Поставь себе пиявок.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:24
Помница в последнем осеннем туре Витя также взял верх над Ростовом, тоже после матча излучал оптимизм и уверенность , но весной все пошло наперекосяк. Один матч, как выясняется, совсем не показатель. Так что не будем кормить бычков преждевременными комплиментами. Ближе к Новому году можно будет сделать предварительные выводы.
Всем здоровья.
Честный Зритель
Честный Зритель
вчера в 21:23
Вот не понимаю упал на ровном месте и все...что с ними не так что там делают не так ...это уже 100500 ый случай...вообще не понимаю
drug01
drug01
вчера в 21:19
Всё будет хорошо?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:10
Ганчаренко наверно ещё не в курсе что у Краснодара один из самых сильных составов в лиге. Игроков сборных человек 10
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