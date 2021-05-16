Аджоев: «Решение о переносе игры с „Уфой“ обоснованное»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о ситуации с изменением времени начала матча 30-го тура РПЛ с «Уфой» (1:2).

Итоги сезона мы подробно подведем чуть позже, хотя и так понятно, что он неудачный. Предстоит проанализировать ситуацию и сделать правильные выводы, чтобы потом двигаться вперед.

С другой стороны, задачу, которая стояла перед нами в последних турах, мы решили. Безусловно, это не то, на что мы рассчитывали перед сезоном, на что настраивались сами и к чему приучили всех за последние три года, но это спорт, такое случается. Повторю, важно сделать верные выводы и вынести правильные уроки из этого чемпионата.

Ситуация с переносом игры в Уфе? Здесь нам, по большому счету, нечего комментировать. Это была не наша просьба, решение клубов или что-то подобное. Есть соответствующий пункт регламента соревнования, это юридическая норма, которая четко прописана. Играть при той температуре, которая была на момент начала матча в Уфе, нельзя. Это вопрос здоровья футболистов, других участников матча. Поэтому начало встречи было перенесено.