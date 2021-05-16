ГлавнаяНовости

Аджоев: «Решение о переносе игры с „Уфой“ обоснованное»

вчера, 20:41
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о ситуации с изменением времени начала матча 30-го тура РПЛ с «Уфой» (1:2).

Итоги сезона мы подробно подведем чуть позже, хотя и так понятно, что он неудачный. Предстоит проанализировать ситуацию и сделать правильные выводы, чтобы потом двигаться вперед.

С другой стороны, задачу, которая стояла перед нами в последних турах, мы решили. Безусловно, это не то, на что мы рассчитывали перед сезоном, на что настраивались сами и к чему приучили всех за последние три года, но это спорт, такое случается. Повторю, важно сделать верные выводы и вынести правильные уроки из этого чемпионата.

Ситуация с переносом игры в Уфе? Здесь нам, по большому счету, нечего комментировать. Это была не наша просьба, решение клубов или что-то подобное. Есть соответствующий пункт регламента соревнования, это юридическая норма, которая четко прописана. Играть при той температуре, которая была на момент начала матча в Уфе, нельзя. Это вопрос здоровья футболистов, других участников матча. Поэтому начало встречи было перенесено.

Решение абсолютно обоснованное и понятное. Поступить как-то иначе в той ситуации было невозможно, о чем уже есть соответствующее заявление РПЛ.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Сегодня, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Сегодня, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Сегодня, 20:04 Комментарии18
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Сегодня, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Сегодня, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Сегодня, 18:17 Комментарии140
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:35
в 14 часов нельзя играть, а в 16 можно бред сивой кобылы
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:50
Ну если у нашего руководства не хватило мозгов начать все игры вечером то ясный пень всё остальное издержки производства))
cska1948
cska1948
вчера в 21:09
В таком случае и матч в Казани надо было переносить на два часа!
shlomo
shlomo
вчера в 20:48
Ну ну.....все как обычно...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:43
Да ладно теперь оправдываться...
Shustriy
Shustriy
вчера в 20:43
Какое сказочное лицемерие.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100