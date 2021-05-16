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Николич обратился к болельщикам «Локомотива»

вчера, 21:43

«Локомотив» опубликовал обращение к болельщикам главного тренера команды Марко Николича.

У нас в Сербии есть поговорка: «Это не всегда легко, но всегда красиво». Так было и у нас в этом сезоне. Тоже хочу вас поблагодарить, особенно за поддержку во второй части сезона. У нас всё получается намного лучше, когда вы за спиной, за спиной команды. Спасибо большое. И ещё я должен сказать: надеюсь, что мы только начали, и нам нужно забрать ещё много трофеев в будущем. Спасибо!

В минувшем сезоне «Локо» под руководством Николича завершил сезон на 3-м месте в РПЛ и завоевал Кубок России.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 22:26
А может всё будет иначе??
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:04
Надо теперь углУбить и улучшить))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:48
В Европе себя покажите
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:45
Ну и зачем?
beefs
beefs
вчера в 21:45
будем надеяться что на следующий год будет лучше...
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