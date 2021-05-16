Николич обратился к болельщикам «Локомотива»

«Локомотив» опубликовал обращение к болельщикам главного тренера команды .

У нас в Сербии есть поговорка: «Это не всегда легко, но всегда красиво». Так было и у нас в этом сезоне. Тоже хочу вас поблагодарить, особенно за поддержку во второй части сезона. У нас всё получается намного лучше, когда вы за спиной, за спиной команды. Спасибо большое. И ещё я должен сказать: надеюсь, что мы только начали, и нам нужно забрать ещё много трофеев в будущем. Спасибо!