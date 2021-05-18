Фетисова могут выписать из больницы на следующей неделе

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин заявил, что директор департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов может быть выписан из больницы на следующей неделе.
«Пока его не выписывают. Возможно, это произойдет на следующей неделе», - сказал Кулемин.
Руй Виторию могут и без Фетисова официально объявить. А вот в новом сезоне Антон будет нужен команде для обуздания фантазии ушлых СМИ)
Руй Виторию могут и без Фетисова официально объявить. А вот в новом сезоне Антон будет нужен команде для обуздания фантазии ушлых СМИ)