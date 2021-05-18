Фетисова могут выписать из больницы на следующей неделе

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18 мая 2021, 12:18

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин заявил, что директор департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов может быть выписан из больницы на следующей неделе.

«Пока его не выписывают. Возможно, это произойдет на следующей неделе», - сказал Кулемин.