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Фетисова могут выписать из больницы на следующей неделе

18 мая 2021, 12:18

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин заявил, что директор департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов может быть выписан из больницы на следующей неделе.

«Пока его не выписывают. Возможно, это произойдет на следующей неделе», - сказал Кулемин.

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BDA8181
BDA8181
18 мая в 13:06
Да какая кому разница,выпишут не выпишут. Живой и фих с ним.
Союзник противников
Союзник противников
18 мая в 12:45
Скорее выздоравливай,и снова можно в кабак-отпраздновать свой выход на свободу и навести порядок "в окрестностях".
makkie
makkie
18 мая в 12:35
Сейчас пауза в чемпионате, есть время поправить здоровье.
Руй Виторию могут и без Фетисова официально объявить. А вот в новом сезоне Антон будет нужен команде для обуздания фантазии ушлых СМИ)
ОПС
ОПС
18 мая в 12:20
Скорейшего ему выздоровления..
shlomo
shlomo
18 мая в 12:19
Здоровья ему...и пусть таких ситуаций больше не будет
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