Колыванов: «Олич мог сказать ЦСКА, что хочет помочь сборной Хорватии»

Бывший наставник «Уфы» и «Торпедо» прокомментировал решение ЦСКА позволить главному тренеру работать в тренерском штабе сборной Хорватии на Евро-2020.

Чемпионат России закончился, и клуб ушел в отпуск, в том числе и тренер. У нас раньше клубные тренеры тоже совмещали работу с национальной сборной. Если у руководства клуба хорошие отношения с Оличем, который попросил отпустить его помочь своей сборной, то почему бы и нет.