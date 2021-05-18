Колыванов: «Олич мог сказать ЦСКА, что хочет помочь сборной Хорватии»

Бывший наставник «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов прокомментировал решение ЦСКА позволить главному тренеру Ивице Оличу работать в тренерском штабе сборной Хорватии на Евро-2020.
Чемпионат России закончился, и клуб ушел в отпуск, в том числе и тренер. У нас раньше клубные тренеры тоже совмещали работу с национальной сборной. Если у руководства клуба хорошие отношения с Оличем, который попросил отпустить его помочь своей сборной, то почему бы и нет.
Возможно, у ЦСКА и Олича были договоренности, что тренер поможет своей сборной на чемпионате Европы. Подписывая контракт, Олич мог сказать, что хочет помочь Хорватии, поэтому руководство клуба пошло ему навстречу.
Молодец, Олич, на двух стульях пытается усидеть!
Молодец, Олич, на двух стульях пытается усидеть!