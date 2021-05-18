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Колыванов: «Олич мог сказать ЦСКА, что хочет помочь сборной Хорватии»

18 мая 2021, 11:55

Бывший наставник «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов прокомментировал решение ЦСКА позволить главному тренеру Ивице Оличу работать в тренерском штабе сборной Хорватии на Евро-2020.

Чемпионат России закончился, и клуб ушел в отпуск, в том числе и тренер. У нас раньше клубные тренеры тоже совмещали работу с национальной сборной. Если у руководства клуба хорошие отношения с Оличем, который попросил отпустить его помочь своей сборной, то почему бы и нет.

Возможно, у ЦСКА и Олича были договоренности, что тренер поможет своей сборной на чемпионате Европы. Подписывая контракт, Олич мог сказать, что хочет помочь Хорватии, поэтому руководство клуба пошло ему навстречу.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
18 мая в 14:29
У нас раньше клубные тренеры тоже совмещали работу с национальной сборной. Тот же Слуцкий например. Если у руководства клуба хорошие отношения с Оличем, который попросил отпустить его помочь своей сборной, то почему бы и нет.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
18 мая в 13:01
Вот такие вот гастарбайтеры работают в цска. Думаю, ты рад )))
makkie
makkie
18 мая в 13:00
Действительно, лучше углубиться в работу сборной, чем решать игровые проблемы цска ))
Молодец, Олич, на двух стульях пытается усидеть!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
18 мая в 13:00
Гастарбайтер
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 мая в 12:54
Тренер должен заниматься одним делом либо клуб либо сборная.
Ironigor
Ironigor
18 мая в 12:06
Да всё нормально !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 мая в 12:03
Любит гинер всякого рода аренды и займы...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 мая в 11:57
Ударили по рукам , значит договорились.
Накир
Накир
18 мая в 11:55
Ну что решение принято ...удачи ему!
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