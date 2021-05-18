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Даниэль Карвальо: «Жирков будет играть за сборную России до 50 лет!»

18 мая 2021, 10:08

Бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова, с которым он выступал за «армейцев».

Какой из трёх результативных пасов в финале Кубка УЕФА считаю лучшим? Я обычно люблю шутить, что сделал четыре передачи. От меня мяч отлетел к Рожериу, и он забил гол за «Спортинг». А если серьезно, то считаю гол Жиркова самым красивым. Я в том моменте пошел в дриблинг, обыграл Рошембака и отдал идеальный пас на Юру.

Удивлён ли я тем, что Жирков до сих вызывается в сборную России? Нет! Учитывая, как Жирков играл тогда и продолжает играть сейчас, он будет в сборной до 50 лет! Он действительно особенный футболист с великолепной техникой.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 08:52
инфа не верна :
примерно до 52 !
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Shustriy (раскрыть)
18 мая в 13:27
Та мафия не выдержала конкуренции и самоликвидировалась...))
nikot
nikot
18 мая в 12:53
Жиркову что денег не хватает?Неужели он не понимает,что он здоровье и жизнь себе укорачивает!Ума видать недалекого!
Shustriy
Shustriy ответ rubinovyi2 (раскрыть)
18 мая в 11:25
Из цска же ушел.
rubinovyi2
rubinovyi2
18 мая в 11:21, ред.
Бедный Юрик,из мафии просто так не уйдешь...))))
stanichnik
stanichnik
18 мая в 11:10, ред.
Их бывший одноклубник, с кем вместе завоевали Кубок УЕФА, Игнашевич тоже до тридцати восьми в сборной играл, при чём весьма продуктивно. И хотя Жирков вряд ли побьёт достижение Сергея(126 игр за сборную), но и Юрий тоже имеет выдающееся достижение, проведя более ста матчей в футболке с двуглавым орлом. Что поделаешь, если по уровню игры молодые проигрывают заслуженному ветерану. До пятидесяти это конечно Даниель погорячился, но на этом Евро Юрий Валентинович ещё вполне может проявить свои лучшие качества. А присутствие в команде такого авторитета подтолкнёт более молодых доказывать, что они тоже кое-что умеют и на кое-что способны.
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ oncha (раскрыть)
18 мая в 11:06
главное что-б на камеру не 74ли, остальное не так важно.
Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 мая в 11:04
А чего ты так возбудился на вполне комплиментарный ответ Карвалью??? Всё что исходит не из ГАЗПРОМА о игроках "Зенита"-то преступно???
Союзник противников
Союзник противников
18 мая в 11:02
Юра в сорок лет сменит паспорт,как и положено,где у него будет новая фамилия :"Железный Дровосек".
oncha
oncha
18 мая в 10:34
Покуда у нас есть Чаловы и Кутеповы, то будет и до 70-и.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 мая в 10:31
Абсолютно с Вами согласен.
Здоровья Юрке!!!
Сам Жирков решит когда бутсы повесить.
drug01
drug01
18 мая в 10:30
Если есть силы пусть играет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 мая в 10:10
КОМУ КАКОЕ ДЕЛО?
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