Даниэль Карвальо: «Жирков будет играть за сборную России до 50 лет!»

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» , с которым он выступал за «армейцев».

Какой из трёх результативных пасов в финале Кубка УЕФА считаю лучшим? Я обычно люблю шутить, что сделал четыре передачи. От меня мяч отлетел к Рожериу, и он забил гол за «Спортинг». А если серьезно, то считаю гол Жиркова самым красивым. Я в том моменте пошел в дриблинг, обыграл Рошембака и отдал идеальный пас на Юру.

Удивлён ли я тем, что Жирков до сих вызывается в сборную России? Нет! Учитывая, как Жирков играл тогда и продолжает играть сейчас, он будет в сборной до 50 лет! Он действительно особенный футболист с великолепной техникой.