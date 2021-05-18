Сенников: «Третье место — очень достойный результат для „Локомотива“»

Бывший защитник «Локомотива» подвёл итоги выступления своей бывшей команды в завершившемся сезоне РПЛ .

По ходу матча с «Уралом» у «Локомотива» был определённый шанс [на Лигу чемпионов]. «Локо» после удаления в составе соперника имел возможность выиграть и всё-таки добился победы, плюс «Ахмат» вёл 2:0 в матче со «Спартаком», и это давало «Локомотиву» определённые надежды. До игры, конечно, никаких надежд не было, поскольку я думал, что «Спартак» в последнем туре очень спокойно решит свою задачу.

Как оценю выступление «Локомотива» в чемпионате? В принципе отлично. Конечно, проиграли матч с «Зенитом» (1:6). Тем не менее по ходу чемпионата «железнодорожники» сумели выбраться из непростой ситуации, одержав много побед. Команда заняла по его итогам третье место, что очень достойно.