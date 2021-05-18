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Сенников: «Третье место — очень достойный результат для „Локомотива“»

18 мая 2021, 04:32

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников подвёл итоги выступления своей бывшей команды в завершившемся сезоне РПЛ.

По ходу матча с «Уралом» у «Локомотива» был определённый шанс [на Лигу чемпионов]. «Локо» после удаления в составе соперника имел возможность выиграть и всё-таки добился победы, плюс «Ахмат» вёл 2:0 в матче со «Спартаком», и это давало «Локомотиву» определённые надежды. До игры, конечно, никаких надежд не было, поскольку я думал, что «Спартак» в последнем туре очень спокойно решит свою задачу.

Как оценю выступление «Локомотива» в чемпионате? В принципе отлично. Конечно, проиграли матч с «Зенитом» (1:6). Тем не менее по ходу чемпионата «железнодорожники» сумели выбраться из непростой ситуации, одержав много побед. Команда заняла по его итогам третье место, что очень достойно.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 08:29
всё относительно,
до 2 места было рукой подать !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 мая в 07:57
Если бы не кукуян могли занять второе место.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 мая в 07:48
И 5 былобы за счастье!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 мая в 07:03
Они были на втором
Vladimir808
Vladimir808
18 мая в 06:13
Локо очень повезло с тренером.
beefs
beefs
18 мая в 05:54
Очередное достойное место...
ДСА
ДСА
18 мая в 05:27
Могло быть и лучше.
swed27
swed27
18 мая в 05:23
Серебро прошлого года почему-то забронзовело
mihaluch
mihaluch
18 мая в 05:01
Могли бы занять и более достойное место.
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