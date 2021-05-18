Кержаков рассказал о своем будущем после ухода из «Томи»

Бывший главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал о своем тренерском будущем.
Пока ничего не могу сказать конкретного по предложениям. Не хочется обсуждать слухи. Продолжу ли я работу тренером? Конечно! Я выбрал свой путь, теперь иду по нему. Мне хочется развиваться в этой профессии. Она мне очень нравится.
С Оренбургом не вышло, общественность была против, а тут НН под боком.
Как тренер - Кержаков ни о чём пока!
С Оренбургом не вышло, общественность была против, а тут НН под боком.
Как тренер - Кержаков ни о чём пока!