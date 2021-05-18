ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. ФНЛ 2020/2021

Кержаков рассказал о своем будущем после ухода из «Томи»

18 мая 2021, 11:29

Бывший главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал о своем тренерском будущем.

Пока ничего не могу сказать конкретного по предложениям. Не хочется обсуждать слухи. Продолжу ли я работу тренером? Конечно! Я выбрал свой путь, теперь иду по нему. Мне хочется развиваться в этой профессии. Она мне очень нравится.

Все новости
Ари: «Ганчаренко сразу дал понять, что я не буду играть за „Краснодар“»
Вчера, 20:25 Комментарии9
Черышев: «Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно»
Вчера, 20:13 Комментарии5
Мирзов: «Руй Витория будет ставить атакующий футбол в „Спартаке“»
Вчера, 20:04 Комментарии10
Черчесов рассказал об отличиях Дзюбы, Соболева и Заболотного
Вчера, 19:54 Комментарии14
Канчельскис: «Я говорил, что Сульшер проиграл все решающие матчи»
Вчера, 07:58 Комментарии8
Радимов: «„Вильярреал“ выиграет у МЮ со счётом 2:1 в основное время»
26 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
yrasikos22
yrasikos22
18 мая в 13:04
Тренерская карьера не так коротка как футбольная,ещё всё впереди,главное набирать опыт и работать...
makkie
makkie
18 мая в 12:38
Если Кержакова пропихнут в Нижний Новгород, то многое станет ясно.
С Оренбургом не вышло, общественность была против, а тут НН под боком.

Как тренер - Кержаков ни о чём пока!
ДСА
ДСА
18 мая в 12:23
Надо идти во втордив и оттуда выходить в ФНЛ.
Союзник противников
Союзник противников ответ beefs (раскрыть)
18 мая в 11:51
ОН готов быть им до тех пор,пока платят,а успешность процесса здесь ни при чём...
Союзник противников
Союзник противников
18 мая в 11:50
Да,начал здорово,с полной опы! Нас ля-ля,а мы крепчаем??? Может лучше сразу в Госдуму???
sv_1969
sv_1969
18 мая в 11:45
Потенциал у Санька есть. Удачи!
hаrut
hаrut
18 мая в 11:35
Пожелаю удачи Сашке!
beefs
beefs
18 мая в 11:34
нравится это еще не быть тренером...
Ironigor
Ironigor
18 мая в 11:33
Удачи тебе Санёк !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100