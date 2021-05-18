Р. Билялетдинов: «„Рубин“ может сыграть достойные матчи в Лиге Конференций»

Экс-наставник «Рубина» поделился мнением о выступлении казанского клуба в завершившемся сезоне и перспективах команды в Лиге Конференций.

Считаю, что «Рубин» заслужил четвертое место в таблице РПЛ , а также выход в еврокубки. Они смогли обыграть «Спартак», ЦСКА и даже «Зенит» в домашнем матче. У них отлично укомплектована команда, легионеры квалифицированные. «Рубин» наверху благодаря им, а также россиянам Макарову, Дюпину, таким игрокам атаки, как Деспотович. За это надо отдать должное селекционному отделу.

Смогут ли они играть в Лиге Конференций — покажет время и календарь матчей. Они попали в третий по значимости турнир, поэтому есть надежда, что они выйдут в групповой этап. Для этой лиги они конкурентоспособны и могут показать достойные матчи.