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Р. Билялетдинов: «„Рубин“ может сыграть достойные матчи в Лиге Конференций»

18 мая 2021, 03:31

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о выступлении казанского клуба в завершившемся сезоне и перспективах команды в Лиге Конференций.

Считаю, что «Рубин» заслужил четвертое место в таблице РПЛ, а также выход в еврокубки. Они смогли обыграть «Спартак», ЦСКА и даже «Зенит» в домашнем матче. У них отлично укомплектована команда, легионеры квалифицированные. «Рубин» наверху благодаря им, а также россиянам Макарову, Дюпину, таким игрокам атаки, как Деспотович. За это надо отдать должное селекционному отделу.

Смогут ли они играть в Лиге Конференций — покажет время и календарь матчей. Они попали в третий по значимости турнир, поэтому есть надежда, что они выйдут в групповой этап. Для этой лиги они конкурентоспособны и могут показать достойные матчи.

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Chevengur
Chevengur
18 мая в 12:44
В начале сезона столько разговоров про ФНЛовский состав Рубина было, а теперь отовсюду звучат реплики про "отлично укомплектованную команду"...ИМХО ЛВС вытянул из ребят максимум
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 мая в 07:09
Без тебя разберутся
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 мая в 06:28
Викторович лишний раз доказал, что умеет строить команду.
swed27
swed27
18 мая в 04:23
Рубин Слуцкого бесспорно хорош Удачи казанцам в ЛК
mihaluch
mihaluch
18 мая в 03:56
Только на Рубин одна надежда.
ОПС
ОПС
18 мая в 03:53
Будем на это надеяться.
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