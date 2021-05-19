Президент «Атлетико»: «Я надеюсь вернуть Гризманна»

«Атлетико» заинтересован в возвращении нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна. Об этом сообщил президент мадридского клуба Энрике Сересо.
Гризманн — блистательный футболист. Я надеюсь вернуть его, но не думаю, что «Барселона» захочет продавать Гризманна.
Антуан входит в футбольную элиту. Любая команда была бы безумно рада иметь в своём распоряжении Гризманна. Он провёл здесь замечательные годы и был полностью сфокусирован на «Атлетико». Это наш друг.
Недавно появилась информация о том, что «Барселона» будет готова продать Гризманна этим летом.