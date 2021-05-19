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Президент «Атлетико»: «Я надеюсь вернуть Гризманна»

19 мая 2021, 07:15

«Атлетико» заинтересован в возвращении нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна. Об этом сообщил президент мадридского клуба Энрике Сересо.

Гризманн — блистательный футболист. Я надеюсь вернуть его, но не думаю, что «Барселона» захочет продавать Гризманна.

Антуан входит в футбольную элиту. Любая команда была бы безумно рада иметь в своём распоряжении Гризманна. Он провёл здесь замечательные годы и был полностью сфокусирован на «Атлетико». Это наш друг.

Недавно появилась информация о том, что «Барселона» будет готова продать Гризманна этим летом.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
20 мая в 06:44
Надо обменять на Суареса. 🙂
Project Pandora
Project Pandora ответ Мessi 10 (раскрыть)
19 мая в 15:10
Ага. Особенно Атлетико и Гризман, которых под дулом пистолета заставляли делать этот переход.
Incredulous
Incredulous
19 мая в 10:23
Не нужно было уходить, теперь растерял былую форму, да и пик карьеры уже прошёл, так что даже если и вернётся, заиграть как раньше уже не получится.
Мessi 10
Мessi 10
19 мая в 09:15
Бартомеу накрутил дел, а страдают все - Атлетико, Барселона, Суарес, Гризманн.
Василий 50
Василий 50
19 мая в 09:13
Ему надо возвращаться - гном сглазил
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 мая в 08:38
Гризман сам то хочет?!
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 07:56
Не все надежды сбываются.
swed27
swed27
19 мая в 07:49
А хочет ли сам Гризманн в Атлетико
ДСА
ДСА
19 мая в 07:47
А нужно ли его возвращать?
shlomo
shlomo
19 мая в 07:45
Нужно было думать когда продавали...
STVA 1
STVA 1 ответ Colchoneros (раскрыть)
19 мая в 07:28
Может и вернёт былую игру. Все таки Барса не его клуб. Вернее стиль игры.
Colchoneros
Colchoneros
19 мая в 07:24
Не надо его возвращать!
mihaluch
mihaluch
19 мая в 07:20
Пора Гризманну возвращаться.
beefs
beefs
19 мая в 07:20
Мечты, мечты где ваша...
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