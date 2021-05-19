Сульшер: «Надеюсь, мы начнём следующий сезон в более сильном составе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер отметил, что манкунианцы могут усилить линию атаки в это трансферное окно, несмотря на продление контракта с Эдинсоном Кавани.
Конечно, я не могу исключить возможность подписания форварда этим летом.
Да, Эди [Кавани] продлил контракт, но как много классных нападающих было у нас в этом клубе? И, конечно, я не могу сказать, что мы не будем подписывать ещё одного форварда, поскольку мы стремимся к лучшему составу.
Мы финишируем в тройке лучших последние два года, но мы всё ещё далеки от того, где мы хотим быть. Надеюсь, к началу следующего сезона у нас будет более сильный состав, что мы будем более последовательными и бросим вызов тем, кто впереди нас [«Манчестер Сити»].
Напов хватает. ТОлько если продать кого-то, например Марсиаля.
Напов хватает. ТОлько если продать кого-то, например Марсиаля.