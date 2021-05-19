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Сульшер: «Надеюсь, мы начнём следующий сезон в более сильном составе»

19 мая 2021, 06:48

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер отметил, что манкунианцы могут усилить линию атаки в это трансферное окно, несмотря на продление контракта с Эдинсоном Кавани.

Конечно, я не могу исключить возможность подписания форварда этим летом.

Да, Эди [Кавани] продлил контракт, но как много классных нападающих было у нас в этом клубе? И, конечно, я не могу сказать, что мы не будем подписывать ещё одного форварда, поскольку мы стремимся к лучшему составу.

Мы финишируем в тройке лучших последние два года, но мы всё ещё далеки от того, где мы хотим быть. Надеюсь, к началу следующего сезона у нас будет более сильный состав, что мы будем более последовательными и бросим вызов тем, кто впереди нас [«Манчестер Сити»].

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 мая в 09:35
Замена Погба нужна, раз он уходит. И Линделефу, раз он косячит.
Напов хватает. ТОлько если продать кого-то, например Марсиаля.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 мая в 08:15
По-любому надо усиление
КЭТиК
КЭТиК
19 мая в 07:48
Не ему жаловаться на слабость состава.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
19 мая в 07:28
Без усиления никак.
sv_1969
sv_1969
19 мая в 07:09
Не очень приятно другим это слышать.... Но это футбол
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 мая в 06:53
Я тоже надеюсь,что будет усиление!
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 06:52
И мы очень надеемся.
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