Сульшер: «Надеюсь, мы начнём следующий сезон в более сильном составе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» отметил, что манкунианцы могут усилить линию атаки в это трансферное окно, несмотря на продление контракта с Эдинсоном Кавани.

Конечно, я не могу исключить возможность подписания форварда этим летом.

Да, Эди [Кавани] продлил контракт, но как много классных нападающих было у нас в этом клубе? И, конечно, я не могу сказать, что мы не будем подписывать ещё одного форварда, поскольку мы стремимся к лучшему составу.

Мы финишируем в тройке лучших последние два года, но мы всё ещё далеки от того, где мы хотим быть. Надеюсь, к началу следующего сезона у нас будет более сильный состав, что мы будем более последовательными и бросим вызов тем, кто впереди нас [«Манчестер Сити»].