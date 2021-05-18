Форвард за 125 млн евро для Сульшера и Гвардиолы. Опытнее Холанда, адаптирован к АПЛ

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вчера, 14:01

Кейн устал жить без трофеев в «Тоттенхэме».

Харри заслужил новый вызов

Коутиньо ушел из «Ливерпуля», чтобы выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной». Но сделал это лишь в составе «Баварии», куда попал случайно. Азар пошел в «Реал» за трофеями… А мог сейчас готовится к финалу ЛЧ . И на прошлых выходных помешать соотечественнику Тилемансу стать единственным автором гола в финале Кубка Англии. Футбол любит издеваться над теми, кто ищет трофеи, но Кейн – другой случай.

Скорее пересидел в «Тоттенхэме», ведь поддерживал клуб и уважал фанатов. Стоило уйти раньше. Но мешала не только верность, но и ценник. Даниэл Леви до пандемии требовал за форварда невероятные деньги – доходило до 200 млн евро. В результате потенциальные покупатели переключались на других нападающих. Кейн оставался, клепал голы – в ноябре вошел в десятку лучших снайперов АПЛ за всю историю.

Сейчас уже седьмой, хотя провел на двести матчей меньше, чем лидер – Алан Ширер. Очевидно, что амбиции Кейна переросли возможности «шпор», с которыми даже Моуриньо не вышел в финал Лиги Европы. А финал Кубка Лиги проиграли уже после отставки Жозе. Кейн устал морально, его можно понять, ему давно пора искать новый клуб. Хорошо, что Левандовски показал, как играть после тридцати – на Кейна будет спрос.

Форвард хочет остаться дома

Таковы последние новости. Кейн сообщил руководству, что уходит, но заявил, чтобы искали ему клуб в АПЛ . Тут нет желания навредить «Тоттенхэму», ведь «шпоры» не являются главными претендентами на титул, но есть интересы семьи. И понимание, что в 28 лет – стукнет в июле, риск не заиграть в чужой лиге выше. Ведь где будут гарантии идеальных передач? Возможно, в «Баварии». Но им понадобится форвард, только если Захави сработает тайным агентом Левандовски.

Лишь если Роберт уедет из Мюнхена, появится смысл искать ему замену, вроде Кейна. Но «Бавария» не разбрасывается деньгами. И пока за чемпионов Германии играет рекордсмен Бундеслиги. В «Реале» есть Бензема и мечтают о Мбаппе. У «Барселоны» нет денег, зато была встреча с Райолой и отцом Холанда. Фанаты каталонцев активно комментируют новость о желании Кейна уйти, зазывая в свой клуб, но разве тяжелые форварды успешно выступали в «Барселоне» времен Месси?

Вспомните, чем завершилась попытка Гвардиолы обуздать Ибрагимовича – интересной вышла только глава автобиографии шведа, посвященная тому периоду. В «Барселоне» приживаются такие ребята, как Вилья и Суарес. А Кейн пойдет в разрез со стилем, который диктует Месси. Будь у команды выдающийся тренер – могли экспериментировать. И «Ювентус», где нет денег, отпадает. Остается ПСЖ с Почеттино и желанием отдать кому-то Икарди, но Кейну точно интересна Лига 1?

Центр притяжения — Манчестер

«Ливерпулю» Харри не шибко нужен, если Жота или Фирмино будут дополнять именно Салаха и Мане. Но если у Садьо случится еще один странный сезон, а Мохамед засветит пятки в сторону от «Энфилд Роуд» — Клоппу надо искать новую систему игры в атаке. Помните, кто тренировал Левандовски в «Боруссии» Д? Тухелю в «Челси», даже если Вернер прибавит, тоже пригодится человек, что делает разницу – в финале Кубка Лиги такого не хватило, Жиру за всех не сыграет.

Неслучайно «Челси» связывали с Левандовски, и Кейн тоже на радаре. Но есть еще два клуба, где появление Харри еще уместнее. Во-первых, речь об МЮ . Сульшер прямым текстом заявил, что для борьбы с соседями нужны новые сильные исполнители. А кто подходит в атаку с пасами Фернандеша круче, чем капитан сборной Англии? Тем более, за Харри можно заплатить чуть меньше, чем за Холанда. К этой параллели еще вернемся, а пока рассмотрим конкурента в борьбе с МЮ за контракт с Кейном.

Разумеется, речь о «Манчестер Сити». У команды все есть, кроме классического центрального форварда. Сезон проходят с «ложными девятками», осталось отправить на передовую Эдерсона, и чтобы вратарь забил, как его коллега по сборной из «Ливерпуля». Но Гвардиола не может вечно дурить футбольные заповеди. Ни Жезус, ни Агуэро не делают «Сити» командой с великим наконечником. Серхио уходит, бразилец не настолько стабилен, как Кейн. Хосеп давно ищет форварда.

На трансфер повлияют опасения

Летом Кейну исполнится 28 лет, а Леви потребует 125 млн евро. Такое ощущение, что сумму босс «шпор» взял прямиком из оценок известного портала. Там англичанин второй в мире по стоимости после Мбаппе. Примерно так и есть, если Райола не раскрутит Лапорту заплатить за переход Холанда еще больше. У Кейна точно британская наценка – обожают добавлять к стоимости местных игроков миллионы. Но в этом случае хотя бы речь о выдающемся мастере, который давно доказал класс.

Кейн сильнее, чем его команда, и именно «шпоры» тянут его ниже. Трансфер Харри может стать полезным и для «Челси» — хотя тут риск нарваться на особое недовольство фанатов «шпор», ведь речь о клубе из Лондона, и для команд из Манчестера. Лишним точно не будет, а вот видят ли Сульшер и Гвардиола английского форварда в центре тактической вселенной – большой вопрос. Англичанин учился играть по всему фронту атаки, но у него есть диапазон, который надо учитывать.

Во-первых, Кейн искрил в последнее время при активной помощи Сона. Не у каждой команды такая же тактика, как была у Моуриньо. Во-вторых, у Харри в сезоне было три мелких травмы, в прошлом – две серьезных, а если отмотать еще, то пропускал по 50 дней несколько раз, однажды не сыграл в 14 поединках «Тоттенхэма» подряд. Железным, как тот же Левандовски, англичанин не является. И хотя ему будет всего двадцать восемь лет, уже сейчас есть риск получить «бракованный товар» за огромные деньги.

С его везучестью точно не стоит стремиться в нынешнюю «Барселону» — Коутиньо неслучайно вспомнили. Возможно, Харри заиграет в «Манчестер Юнайтед», ведь Сульшер понимает форвардов, нашел со временем подход к Кавани, давно вербовал в клуб Холанда, сам был нападающим. И на связи с еще одним бывшим форвардом – Фергюсоном. Сэр Алекс выиграл прощальное чемпионство, когда заполучил у «Арсенала» Ван Перси.

Готовимся к сжиганию футболок

Если сейчас нужно для титула МЮ , чтобы горели футболки «шпор» после переезда Кейна на «Олд Траффорд» — так тому и быть. У МЮ прямо по курсу смена начальства, Вудворд официально уходит. И если Кейн вышел на рынок, то проще всего переметнуться к «красным дьяволам». Гвардиола для «Манчестер Сити» может найти оригинальный и сложный выход, а вот очереди желающих играть за «Юнайтед», когда говорим о футболистах с таким ценником, давно не видим.

Холанду хочется трофеев. Мбаппе скорее выберет «Сити», чем их соседей, если пойдет в АПЛ . А опытные мастера в составе Сульшера пригодятся. Кавани посторонится, а Кейн покажет, что умеет. Харри поменялся – научился играть в подыгрыше, замечает напарников (в топ-5 больше ассистов только у Мюллера). Форвард готов к новому вызову морально, собирался с мыслями и решался на этот шаг буквально годами.