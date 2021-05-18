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Форвард за 125 млн евро для Сульшера и Гвардиолы. Опытнее Холанда, адаптирован к АПЛ

вчера, 14:01
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Кейн устал жить без трофеев в «Тоттенхэме».

Харри заслужил новый вызов

Коутиньо ушел из «Ливерпуля», чтобы выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной». Но сделал это лишь в составе «Баварии», куда попал случайно. Азар пошел в «Реал» за трофеями… А мог сейчас готовится к финалу ЛЧ. И на прошлых выходных помешать соотечественнику Тилемансу стать единственным автором гола в финале Кубка Англии. Футбол любит издеваться над теми, кто ищет трофеи, но Кейн – другой случай.

Скорее пересидел в «Тоттенхэме», ведь поддерживал клуб и уважал фанатов. Стоило уйти раньше. Но мешала не только верность, но и ценник. Даниэл Леви до пандемии требовал за форварда невероятные деньги – доходило до 200 млн евро. В результате потенциальные покупатели переключались на других нападающих. Кейн оставался, клепал голы – в ноябре вошел в десятку лучших снайперов АПЛ за всю историю.

Сейчас уже седьмой, хотя провел на двести матчей меньше, чем лидер – Алан Ширер. Очевидно, что амбиции Кейна переросли возможности «шпор», с которыми даже Моуриньо не вышел в финал Лиги Европы. А финал Кубка Лиги проиграли уже после отставки Жозе. Кейн устал морально, его можно понять, ему давно пора искать новый клуб. Хорошо, что Левандовски показал, как играть после тридцати – на Кейна будет спрос.

Форвард хочет остаться дома

Таковы последние новости. Кейн сообщил руководству, что уходит, но заявил, чтобы искали ему клуб в АПЛ. Тут нет желания навредить «Тоттенхэму», ведь «шпоры» не являются главными претендентами на титул, но есть интересы семьи. И понимание, что в 28 лет – стукнет в июле, риск не заиграть в чужой лиге выше. Ведь где будут гарантии идеальных передач? Возможно, в «Баварии». Но им понадобится форвард, только если Захави сработает тайным агентом Левандовски.

Лишь если Роберт уедет из Мюнхена, появится смысл искать ему замену, вроде Кейна. Но «Бавария» не разбрасывается деньгами. И пока за чемпионов Германии играет рекордсмен Бундеслиги. В «Реале» есть Бензема и мечтают о Мбаппе. У «Барселоны» нет денег, зато была встреча с Райолой и отцом Холанда. Фанаты каталонцев активно комментируют новость о желании Кейна уйти, зазывая в свой клуб, но разве тяжелые форварды успешно выступали в «Барселоне» времен Месси?

Вспомните, чем завершилась попытка Гвардиолы обуздать Ибрагимовича – интересной вышла только глава автобиографии шведа, посвященная тому периоду. В «Барселоне» приживаются такие ребята, как Вилья и Суарес. А Кейн пойдет в разрез со стилем, который диктует Месси. Будь у команды выдающийся тренер – могли экспериментировать. И «Ювентус», где нет денег, отпадает. Остается ПСЖ с Почеттино и желанием отдать кому-то Икарди, но Кейну точно интересна Лига 1?

Центр притяжения — Манчестер

«Ливерпулю» Харри не шибко нужен, если Жота или Фирмино будут дополнять именно Салаха и Мане. Но если у Садьо случится еще один странный сезон, а Мохамед засветит пятки в сторону от «Энфилд Роуд» — Клоппу надо искать новую систему игры в атаке. Помните, кто тренировал Левандовски в «Боруссии» Д? Тухелю в «Челси», даже если Вернер прибавит, тоже пригодится человек, что делает разницу – в финале Кубка Лиги такого не хватило, Жиру за всех не сыграет.

Неслучайно «Челси» связывали с Левандовски, и Кейн тоже на радаре. Но есть еще два клуба, где появление Харри еще уместнее. Во-первых, речь об МЮ. Сульшер прямым текстом заявил, что для борьбы с соседями нужны новые сильные исполнители. А кто подходит в атаку с пасами Фернандеша круче, чем капитан сборной Англии? Тем более, за Харри можно заплатить чуть меньше, чем за Холанда. К этой параллели еще вернемся, а пока рассмотрим конкурента в борьбе с МЮ за контракт с Кейном.

Разумеется, речь о «Манчестер Сити». У команды все есть, кроме классического центрального форварда. Сезон проходят с «ложными девятками», осталось отправить на передовую Эдерсона, и чтобы вратарь забил, как его коллега по сборной из «Ливерпуля». Но Гвардиола не может вечно дурить футбольные заповеди. Ни Жезус, ни Агуэро не делают «Сити» командой с великим наконечником. Серхио уходит, бразилец не настолько стабилен, как Кейн. Хосеп давно ищет форварда.

На трансфер повлияют опасения

Летом Кейну исполнится 28 лет, а Леви потребует 125 млн евро. Такое ощущение, что сумму босс «шпор» взял прямиком из оценок известного портала. Там англичанин второй в мире по стоимости после Мбаппе. Примерно так и есть, если Райола не раскрутит Лапорту заплатить за переход Холанда еще больше. У Кейна точно британская наценка – обожают добавлять к стоимости местных игроков миллионы. Но в этом случае хотя бы речь о выдающемся мастере, который давно доказал класс.

Кейн сильнее, чем его команда, и именно «шпоры» тянут его ниже. Трансфер Харри может стать полезным и для «Челси» — хотя тут риск нарваться на особое недовольство фанатов «шпор», ведь речь о клубе из Лондона, и для команд из Манчестера. Лишним точно не будет, а вот видят ли Сульшер и Гвардиола английского форварда в центре тактической вселенной – большой вопрос. Англичанин учился играть по всему фронту атаки, но у него есть диапазон, который надо учитывать.

Во-первых, Кейн искрил в последнее время при активной помощи Сона. Не у каждой команды такая же тактика, как была у Моуриньо. Во-вторых, у Харри в сезоне было три мелких травмы, в прошлом – две серьезных, а если отмотать еще, то пропускал по 50 дней несколько раз, однажды не сыграл в 14 поединках «Тоттенхэма» подряд. Железным, как тот же Левандовски, англичанин не является. И хотя ему будет всего двадцать восемь лет, уже сейчас есть риск получить «бракованный товар» за огромные деньги.

С его везучестью точно не стоит стремиться в нынешнюю «Барселону» — Коутиньо неслучайно вспомнили. Возможно, Харри заиграет в «Манчестер Юнайтед», ведь Сульшер понимает форвардов, нашел со временем подход к Кавани, давно вербовал в клуб Холанда, сам был нападающим. И на связи с еще одним бывшим форвардом – Фергюсоном. Сэр Алекс выиграл прощальное чемпионство, когда заполучил у «Арсенала» Ван Перси.

Готовимся к сжиганию футболок

Если сейчас нужно для титула МЮ, чтобы горели футболки «шпор» после переезда Кейна на «Олд Траффорд» — так тому и быть. У МЮ прямо по курсу смена начальства, Вудворд официально уходит. И если Кейн вышел на рынок, то проще всего переметнуться к «красным дьяволам». Гвардиола для «Манчестер Сити» может найти оригинальный и сложный выход, а вот очереди желающих играть за «Юнайтед», когда говорим о футболистах с таким ценником, давно не видим.

Холанду хочется трофеев. Мбаппе скорее выберет «Сити», чем их соседей, если пойдет в АПЛ. А опытные мастера в составе Сульшера пригодятся. Кавани посторонится, а Кейн покажет, что умеет. Харри поменялся – научился играть в подыгрыше, замечает напарников (в топ-5 больше ассистов только у Мюллера). Форвард готов к новому вызову морально, собирался с мыслями и решался на этот шаг буквально годами.

Важно лишь не получить очередное повреждение на Евро-2020. Но Харри не в каждом сезоне ломается надолго. Нападающий в очередной раз претендует на приз лучшего снайпера АПЛ. Будет жаль, если такой не столькоко одаренный, как мастеровитый футболист останется без трофеев. За ними лучше всего идти в «Манчестер Сити», но тут никогда не угадаешь. Глядишь, после трансфера Кейна успех ждет именно МЮ. Тем более, надо задобрить злых фанатов, капитан сборной – хорошая ставка.

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Все комментарии
Roman73
Roman73 ответ RoArt (раскрыть)
вчера в 17:28
Возможно Вы помните матч Крылья Советов - АЗ 67 5-3 . Все пять голов в атаках с ходу забили разные футболисты , в том числе защитник Лейтон .
Как Вы думаете почему ?
DXTK
DXTK
вчера в 15:53
МЮ? серьезно....вы наверно путайте МЮ Сульшера с МЮ Фергюсона, куда из Тоттенхэма переходил Каррик, Шерингем, Бербатов. у них сейчас также нету трофеев, МЮ Сульшера отхватил от шпор 1-6 на траффорде, предлагаете Кейну менять один безтрофейник на другой, смысла нету.

Зачем МС нападающий, они весь сезон без него играют, и как то справляются, но может ради того, чтобы наиграть связку для сборной. На фотке Кейн в голубой форме, это типа тонкий намек. Да и команда Гвардиолы и без Кейна клепает трофееи.

На счет Челси, я не думаю переход к синим это предательство, все же в свое время лучший бомбардир шпор Джимми Гривз переходил только наоборот из Челси в Ттх, это помогло выиграть первый еврокубок среди английских команд, может настало время отдать долг. Неприязнь может вызвать только то что Челси мешок собрался не только за трофеями но и за баблом, а в Лондоне много игроков которые играли за многие клубы внутри лондона...... Скотт Паркер 5 клубов Лондона сменил, Лэмпард всю карьеру тоже провел по сути в двух клубах , Шерингем тоже сменил три коллектива, при чем поигрл за Милуолл и ВХ....... Ну Кейн же не в Арсенал же собрался.

Конечно хотелось бы чтобы Кейн остался, для фанатов есть нечто важное чем трофеи, это преданность к клубу, каждый футболист хочет перейти в большую команду которая берет трофеи, но кто будет играть в других клубах, футболист должен не только думать о кармане, трофеях, но и о болельщиках, чтобы молодые ребята ставили себе пример футболиста отыгравшего все карьеру за команду.

Когда Шерингем ушел в МЮ за трофеями, Ттх сразу же отбросило в нижнюю часть таблицы, клуб даже одно время боролся за выживание, кейн своим решением уйти так же ставит клуб под удар, у клуб сейчас игровые проблемы, трудный пеорид, сменилось два отличных тренера, клуб кое как заканчивает сезон, хорошо что опять выше арсенала. Именно сейчас уход Кейна вызовет неприятность со стороны фанатов. лучше бы он ушел когда клуб был в ударе, можно было найти варианты клуб играл в ЛЧ, а не когда у клуба проблемы клуб может остася вообще без европы

и кто сюда придет, шпоры готовы тратить? можно было сделать Так Кейна продать но купить Холанда, но норвежец сюда не пойдет, вот именно что не пойдет вряд ли его агента устроит и самого игроки такой вариант. с боруссией уже трофей выиграл а в шпорах о них можно лишь мечтать. Леви считает Шпор большим клубм созданным для ЛЧ суперлиги, а готов ли он завлекать сюда больших игроков. раз тоттнхэм большой клуб. тОП 6.

А то если продадут замену не купят, именно что адекватную, продать одного Кейна, и на купить троих скажем Сольдад Янсенов и Адебайоров до кучи, и прочих бревен, а то клуб вылетит из 6 ки а его место заменит какой нибудь Эвертон да даже Арсенал может окажаться опять выше..

Вот все говорят Кейна продать, ну хорошо а кого вы предлагаете на его место купить???? пишите статью Кейна должен утий из шпор почему не написать продать Кейна и предложить варианты замены его. хотя знаю что предложат- Купить Ингса из Саутгемптона ну почему опять из Саутгемптона?
RoArt
RoArt ответ Roman73 (раскрыть)
вчера в 15:44
Это действительно смешно звучит, да и выглядит не лучше. Нападающий в футболе нужен, но не обязательно тупой наконечник. Пепа эксперементирует лишь по причине отсутствия нормального напа, только и всего.
kind pennywise
kind pennywise ответ Roman73 (раскрыть)
вчера в 15:37
Думаю нападающие типа Роналдо и Шевченко и сейчас бы были актуальны
Roman73
Roman73
вчера в 14:36, ред.
Это смешно звучит , но в современном футболе должность форварда перестаёт быть актуальной. Без форварда вполне можно обойтись , Гвардьола доказывает это. За матч создаётся небольшое число голевых моментов, забивается всего несколько голов . И держать для этих нескольких мгновении целую штатную единицу в чужой штрафной и все 90 минут становится непозволительной роскошью .
Проще комбинационными усилиями всей команды создавать побольше разжёванных моментов , когда любой кто ближе на мяче может завершить атаку .
А высвободившейся единицей насытить середину , усилить прессинг .
Агуэро , Рональду , Суарес уже не модно,а вот Кейн и Левандовски ещё годятся , они работают в прессинге .
Дорогой форвард это плохо , вся команда вынужденна играть на него , соперник видит главную ударную силу , блокирует его и вместе с ним блокирует всю вашу игру , справляется с вами.
Спросите у Хосеба ...
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