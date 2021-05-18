В «Шеффилде» опровергли слухи о переходе Берге в «Арсенал»

Главный тренер «Шеффилда» прокомментировал слухи о том, что полузащитник может перейти в «Арсенал».

У нас нет никаких предложений по Берге. Если и будут предложения по футболистам нашего клуба, то мы будем работать над этими вопросами за кулисами.

Большинство вопросов, которые задают о возможных трансферах, не имею ничего общего с реальным положением вещей. Более 90% этих трансферов не состоятся. На данный момент это всего лишь слухи и предположения. К нам не поступали запросы по нашим футболистам.