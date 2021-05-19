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Билялетдинов: «Я бы не сказал, что Хвича перерос чемпионат России»

19 мая 2021, 15:25

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о будущем полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Трудно сказать, пора ли ему уезжать или нет. Все-таки «Рубин» попал в еврокубки. Я бы не сказал, что Хвича перерос чемпионат России. Сейчас внимание к его действиям будет совершенно другое. Защитники будут готовить ему другой прием, они знают его сильные и слабые стороны. Ему можно уехать пока есть предложения, потому что потом могут не позвать.

Многое зависит не от клуба, а от тренера. Хвича может приехать, сыграть пару матчей и сесть на лавку. Важно попасть к своему тренеру. Важно, чтобы доверял, способствовал прогрессу игрока, учитывал его особенности в конструкции игры. Попасть в ту схему, при которой его возможности были максимально использованы.

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Все комментарии
chromage
chromage
19 мая в 20:05
"Эксперт" епт... )
Великий Пуховик
Великий Пуховик
19 мая в 16:55
Хвича ещё не перерос чемпионат России, но развиваться лучше в другом чемпионате. Если не уедет в течение 1-2 сезонов, то сначала ЧР станет для него потолком, а потом он начнёт здесь протухать.
КЭТиК
КЭТиК
19 мая в 16:08
Уйдет. весь вопрос когда.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
19 мая в 15:52
Все покажет время
1bear
1bear
19 мая в 15:37
если в кубке себя покажет,то станет дороже и желаннее
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