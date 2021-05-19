Комбаров заявил, что мечтает вернуться в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» поделился планами на будущее.

Многие фанаты меня называют легендой? Огромная благодарность им за все. Я всегда чувствовал их поддержку и теплое отношение к себе. Спасибо им большое!

Хочу ли я вернуться в «Спартак»? Конечно. Я мечтаю об этом. Не исключаю такой возможности. Если будет предложение — с удовольствием бы это сделал.

В роли тренера? Да, и не только. Возможны разные варианты. «Спартак» — это огромная семья и структура. Есть много должностей, на которых можно работать.