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Комбаров заявил, что мечтает вернуться в «Спартак»

19 мая 2021, 15:11

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился планами на будущее.

Многие фанаты меня называют легендой? Огромная благодарность им за все. Я всегда чувствовал их поддержку и теплое отношение к себе. Спасибо им большое!

Хочу ли я вернуться в «Спартак»? Конечно. Я мечтаю об этом. Не исключаю такой возможности. Если будет предложение — с удовольствием бы это сделал.

В роли тренера? Да, и не только. Возможны разные варианты. «Спартак» — это огромная семья и структура. Есть много должностей, на которых можно работать.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Комбаров покинет «Крылья Советов».

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Сп62
Сп62
19 мая в 21:59
Ну, если с Васиным контракт продлевают, то почему бы Дмитрию не попытаться. Ещенко оказывает иногда посильную помощь, вот и Комбаров на лавочке сгодится, когда Айртону по техническим причинам прийдётся пропускать игру.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 мая в 19:19
Там под каждого должности придумывают, раздули штаты
Liverpoolets
Liverpoolets
19 мая в 17:56
И Глушакова с собой прихвати.
Ironigor
Ironigor
19 мая в 16:42
Да это просто мечта !!! Мало ли что в голову не приходит !!!
Союзник противников
Союзник противников
19 мая в 16:29
Разве что памятником,но тут запутаешься: На каком стадионе страны его ставить...
Василий 50
Василий 50
19 мая в 15:54
Это просто разговоры
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 15:43
А чего же не в Динамо???
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 мая в 15:24
Сказал бы просто тянет туда, где есть деньги.
1-я конная
1-я конная
19 мая в 15:17
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    19 мая в 15:16
    Легенды ОПГ "Ромашка" мечтают снова захватить Спартак!
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