Глава медиа-службы «Рубина»: «Зуев неделю готовился петь Life is Life»

Руководитель медиа-службы «Рубина» Иван Бодылевский рассказал, как к съёмкам клипа в подарок Леониду Слуцкому готовился полузащитник .

У нас новички обычно поют песню на вечеринке-посвящении, но в этот раз её не было. Зуев неделю готовился петь Life is Life – на выступлении его поддержала вся команда. Когда в марте возобновился сезон, эту песню включали в раздевалке после каждой победы. Пошло-пошло, и вот после матча с «Арсеналом» она заиграла как-то по-особенному. Слуцкий танцевал, в его глазах был огонь, и я, увидев это, решил поменять финальную песню в ролике с его поздравлением – изначально планировали завершить другим треком. В ресторане после просмотра ролика вся команда вышла на сцену, и они все вместе её спели – получилось круто.