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Дядюн: «Разговоры с клубом о продлении контракта ведутся»

19 мая 2021, 15:07

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн рассказал о своем физическом состоянии.

Все хорошо. Несколько дней назад вернулся из Германии, прошел там двухнедельную реабилитацию. От звонка до звонка доработал, прогнозы очень хорошие. Уже приступил к беговой работе, конечно, еще впереди предстоит много работы. Пока не в общей группе, но к сборам уже в принципе могу подойти. Загадывать не хочу, но все идет по плану.

Разговоры с клубом о продлении контракта ведутся, но сейчас двухнедельный отпуск. Там будет видно, пока отдыхаю с семьей. Есть подвижки в этом направлении, но как будет, пока сложно сказать.

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rubinovyi2
rubinovyi2
19 мая в 18:25
Время от времени подающий надежды...))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 мая в 15:54
Скорее всего останется в клубе!
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