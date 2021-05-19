Дядюн: «Разговоры с клубом о продлении контракта ведутся»

Нападающий «Химок» рассказал о своем физическом состоянии.

Все хорошо. Несколько дней назад вернулся из Германии, прошел там двухнедельную реабилитацию. От звонка до звонка доработал, прогнозы очень хорошие. Уже приступил к беговой работе, конечно, еще впереди предстоит много работы. Пока не в общей группе, но к сборам уже в принципе могу подойти. Загадывать не хочу, но все идет по плану.

Разговоры с клубом о продлении контракта ведутся, но сейчас двухнедельный отпуск. Там будет видно, пока отдыхаю с семьей. Есть подвижки в этом направлении, но как будет, пока сложно сказать.