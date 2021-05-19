Собянин: «Стадион „Локомотива“ должен развиваться, а не сноситься»

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением по ситуации вокруг домашнего стадиона «Локомотива» «РЖД Арена». Ранее сообщалось, что стадион клуба в Черкизово может быть снесен, а команда будет играть в «Лужниках».
Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильём. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий её спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься. Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона.
Вроде бы и День Железнодорожника в августе....
Вроде бы и День Железнодорожника в августе....
Если только он должен контролировать тех кто распространителей фейков обязан по роду службы вычислять и наказывать, то с этим я согласен!
Если только он должен контролировать тех кто распространителей фейков обязан по роду службы вычислять и наказывать, то с этим я согласен!
Там плата за получение договора подряда была до 60% от стоимости контракта.
Могу предположить, что стадион просто тупо начал разваливаться в части несущих конструкций.
Там плата за получение договора подряда была до 60% от стоимости контракта.
Могу предположить, что стадион просто тупо начал разваливаться в части несущих конструкций.