Собянин: «Стадион „Локомотива“ должен развиваться, а не сноситься»

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19 мая 2021, 14:32

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением по ситуации вокруг домашнего стадиона «Локомотива» « РЖД Арена». Ранее сообщалось, что стадион клуба в Черкизово может быть снесен, а команда будет играть в «Лужниках».