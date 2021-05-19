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Собянин: «Стадион „Локомотива“ должен развиваться, а не сноситься»

19 мая 2021, 14:32

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с заявлением по ситуации вокруг домашнего стадиона «Локомотива» «РЖД Арена». Ранее сообщалось, что стадион клуба в Черкизово может быть снесен, а команда будет играть в «Лужниках».

Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильём. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий её спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься. Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 13:04
вот и снят вопрос
Шуnя771
Шуnя771
19 мая в 19:48
В целом новость о сносе РЖД Арены сразу стала подозрительной по существу и исполнению... Запахло провокацией...
Вроде бы и День Железнодорожника в августе....
Союзник противников
Союзник противников ответ Паровозов (раскрыть)
19 мая в 16:21
Это не фейк,это-пробный камень для проверки реакции всех сторон.
Союзник противников
Союзник противников ответ Аксинья (раскрыть)
19 мая в 16:20
А ты хочешь,чтобы я профинансировал снос и постройку(отмывание)нового???Любой сложности крыша реализуема и дешевле,чем один тривиальный снос.А вместимость его вполне достаточна,больше и не надо.
Союзник противников
Союзник противников
19 мая в 16:15
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    19 мая в 15:54
    Собянин - Ну,бред какой-то, облагородить территорию новой плиткой,и все!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ номер 12 (раскрыть)
    19 мая в 15:33
    А где Сергей Семенович должен навести порядки? Он сейчас чётко выразился и подтвердил, что ранее новость была фейковая и никаких застроек не предусмотрено и не планировалось.
    Если только он должен контролировать тех кто распространителей фейков обязан по роду службы вычислять и наказывать, то с этим я согласен!
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    19 мая в 15:19
    Хорошая новость. Жаль что таковые редко.
    Паровозов
    Паровозов
    19 мая в 15:06
    Фух письмо оказалось фейком, болельщики не лишаться своего дома.
    berda2003
    berda2003
    19 мая в 15:04
    смородская опять пукает в лужу...
    Вагабонди
    Вагабонди
    19 мая в 14:58
    Оборзело руководство Локо...так их Сергей Семенович.
    arsena1
    arsena1
    19 мая в 14:47
    Проблема в том, как его строили.
    Там плата за получение договора подряда была до 60% от стоимости контракта.
    Могу предположить, что стадион просто тупо начал разваливаться в части несущих конструкций.
    Аксинья
    Аксинья
    19 мая в 14:38
    Деньги на реконструкцию город выделит или железнодорожные билеты и перевозки в цене подскочат?
    blitz
    blitz
    19 мая в 14:34
    Хороший сигнальчик для болельщиков Локо.
    номер 12
    номер 12
    19 мая в 14:34
    Сергей Семенович, наведите порядок, пожалуйста.
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