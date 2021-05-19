Нагорных — о стадионе «Локо»: «Речь идёт о реконструкции арены в Черкизово»

Председатель правления РФСО «Локомотив» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о возможном переезде «железнодорожников» в «Лужники». Ранее сообщалось, что стадион клуба в Черкизово может быть снесен.
Могу сказать, что письмо, которое было вчера опубликовано — это фейк. Такого письма не подписывалось. Действительно, обсуждается вопрос реконструкции, на период которой, о чем говорилось и раньше, возможен вариант с арендой «Лужников». Это единственное, что я могу сказать.
О возможном сносе стадиона
[Это будет] реконструкция.
Неужели Вася К. затаил обиду, а он по профессии как раз спец в этом.
Вася это мелко и низко... вернётся всё в двойне!!!
Неужели Вася К. затаил обиду, а он по профессии как раз спец в этом.
Вася это мелко и низко... вернётся всё в двойне!!!