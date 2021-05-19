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Нагорных — о стадионе «Локо»: «Речь идёт о реконструкции арены в Черкизово»

19 мая 2021, 14:39

Председатель правления РФСО «Локомотив» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о возможном переезде «железнодорожников» в «Лужники». Ранее сообщалось, что стадион клуба в Черкизово может быть снесен.

Могу сказать, что письмо, которое было вчера опубликовано — это фейк. Такого письма не подписывалось. Действительно, обсуждается вопрос реконструкции, на период которой, о чем говорилось и раньше, возможен вариант с арендой «Лужников». Это единственное, что я могу сказать.

О возможном сносе стадиона

[Это будет] реконструкция.

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Байкал-38
Байкал-38
19 мая в 15:24
Что то и впрямь в последнее время много фейковых новостей про Локо.
Неужели Вася К. затаил обиду, а он по профессии как раз спец в этом.
Вася это мелко и низко... вернётся всё в двойне!!!
swed27
swed27
19 мая в 14:51
Лужники -прекрасный вариант для еврокубков
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