Нагорных — о стадионе «Локо»: «Речь идёт о реконструкции арены в Черкизово»

Председатель правления РФСО «Локомотив» Юрий Нагорных прокомментировал информацию о возможном переезде «железнодорожников» в «Лужники». Ранее сообщалось, что стадион клуба в Черкизово может быть снесен.

Могу сказать, что письмо, которое было вчера опубликовано — это фейк. Такого письма не подписывалось. Действительно, обсуждается вопрос реконструкции, на период которой, о чем говорилось и раньше, возможен вариант с арендой «Лужников». Это единственное, что я могу сказать.