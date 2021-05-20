«Очень скучал». Боккетти посетил стадион «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» посетил «Открытие Банк Арену» и дал интервью клубной пресс-службе на русском языке.

Очень скучал по «Спартаку». Очень рад, что приехал сегодня, потому что долго здесь не был. Приятно вернуться обратно.

Каждый год я приезжаю в Россию, и все говорят, что я решил получить гражданство и паспорт. Но честно скажу, что приехал отдохнуть. Потому что после тяжелого локдауна в Италии хочется просто отдыха с семьей. А что будет дальше — не знаю, посмотрим.

Да, были какие-то варианты [возвращения в Россию], но я не мог их принять. Я так полюбил «Спартак», что просто не видел себя в футболке другой команды. Поэтому решил вернуться в Италию и продолжить карьеру там.