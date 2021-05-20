«Очень скучал». Боккетти посетил стадион «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти посетил «Открытие Банк Арену» и дал интервью клубной пресс-службе на русском языке.
Очень скучал по «Спартаку». Очень рад, что приехал сегодня, потому что долго здесь не был. Приятно вернуться обратно.
Каждый год я приезжаю в Россию, и все говорят, что я решил получить гражданство и паспорт. Но честно скажу, что приехал отдохнуть. Потому что после тяжелого локдауна в Италии хочется просто отдыха с семьей. А что будет дальше — не знаю, посмотрим.
Да, были какие-то варианты [возвращения в Россию], но я не мог их принять. Я так полюбил «Спартак», что просто не видел себя в футболке другой команды. Поэтому решил вернуться в Италию и продолжить карьеру там.
Сальваторе Боккетти побывал на «Открытие Банк Арене» 🔴⚪— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 20, 2021
Сальва решил провести в Москве летний отпуск, и первым делом навестил наш домашний стадион! 🏟
Экскурсия по музею, встреча с Джикия, интервью на русском языке. Всё – в нашем видео: https://t.co/N4uxWrnL68 ❤️ pic.twitter.com/v4WU35FGd9
Сальва, были рады видеть ❤ pic.twitter.com/n3uKWH9URE— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 20, 2021