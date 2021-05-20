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«Очень скучал». Боккетти посетил стадион «Спартака»

20 мая 2021, 22:33

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти посетил «Открытие Банк Арену» и дал интервью клубной пресс-службе на русском языке.

Очень скучал по «Спартаку». Очень рад, что приехал сегодня, потому что долго здесь не был. Приятно вернуться обратно.

Каждый год я приезжаю в Россию, и все говорят, что я решил получить гражданство и паспорт. Но честно скажу, что приехал отдохнуть. Потому что после тяжелого локдауна в Италии хочется просто отдыха с семьей. А что будет дальше — не знаю, посмотрим.

Да, были какие-то варианты [возвращения в Россию], но я не мог их принять. Я так полюбил «Спартак», что просто не видел себя в футболке другой команды. Поэтому решил вернуться в Италию и продолжить карьеру там.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
21 мая в 13:44
Так скучал, что наверное пешком из Италии пошёл...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 мая в 23:23
Может ещё вернётся!
DXTK
DXTK
20 мая в 23:05
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    20 мая в 22:36
    Он был сильнее Джиккия
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